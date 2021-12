Corona-Impfung für Kinder: Viele Sonderaktionen in den Regionen

Seit heute Morgen werden die ersten Chargen des Kinderimpfstoffs von Biontech/Pfizer an die Kinderärzte und Impfzentren ausgeliefert. Noch in dieser Woche wollen die meisten mit den Impfungen für die 5- bis 12-Jährigen beginnen. Die Impfzentren in vielen Kommunen wollen spezielle Kinderimpftage durchführen.

Impfen beim Kinderarzt schafft Vertrauen

Die Kinderärzte bereiten die Eltern und auch Kinder schon seit Wochen geistig auf die Impfung vor, erklärt der Nürnberger Kinderarzt Michael Kandler, der auch Vorsitzender des bayernweiten Zusammenschlusses von Kinderärzten "PaedNetz" ist. Deswegen hätten sich die meisten Eltern schon überlegt, ob sie ihr Kind gegen Covid-19 impfen lassen wollen oder nicht. Kandler sagt, für Kinder ist ein vertrautes Umfeld besonders wichtig: "Jetzt geht es darum, kleinere Kinder zu impfen, die natürlich mehr Angst haben als ein Jugendlicher oder ein Erwachsener. Die Impfung beim vertrauten Kinderarzt, der alle anderen Impfungen schon gemacht hat, wird von den Eltern und den Kindern sehr geschätzt."

Absage von Routineuntersuchungen zugunsten von Impfungen

Die Nachfrage nach den Kinderimpfungen sei derzeit in den Nürnberger Stadtteilen noch recht unterschiedlich, so Kandler weiter. In vielen Praxen seien aber schon hunderte Termine ausgemacht worden. In seiner Praxis sind zum Beispiel schon alle regulären Termine vergeben, deshalb werden jetzt Routineuntersuchungen erstmal verschoben, um noch mehr Kinder impfen zu können. Viele Kinder- und Jugendärzte bieten außerdem Samstagstermine an. Viele Ärzte hätten auch schon zuvor Kinder mit geringeren Dosen des Biotech-Impfstoffes geimpft, nach allem, was sich bisher zeige, werde die Impfung von Kindern sehr gut vertragen.

Gesonderte Kinder- und Familienimpftage in den Impfzentren

Auch viele Kommunen wollen spezielle Impftage für Kinder organisieren. In Bayreuth zum Beispiel werden bereits am Mittwoch rund 150 Kinder im Impfzentrum des BRK geimpft. Nürnberg plant zwei Familienimpftage am kommenden Wochenende im Heilig-Geist-Spital. Die Stadt Erlangen richtet ein eigenes Impfzentrum für Kinder ein. Dieses wird in Räumlichkeiten über dem bestehenden Impfzentrum aufgebaut. Alle Eltern, die ihre Kinder impfen lassen wollen, sollten sich aber vorher telefonisch anmelden. Und ein Elternteil muss bei der Impfung dabei sein, denn nur die Erziehungsberechtigten dürfen die Einverständniserklärung unterschreiben.

Die Regierung von Unterfranken rechnet damit, dass ab dieser Woche der Kinderimpfstoff im Bezirk zur Verfügung stehen wird. Vielerorts sollen dann spezielle Kinderimpftage durchgeführt werden, eine Priorisierung von "Risikokindern" soll es aber laut Abfrage nicht geben. Weitere Informationen zu Kinderimpfungen in Unterfranken finden Sie hier.

Oberpfalz: Termine mit viel Zeit für Eltern und Kinder

Im Landkreis Tirschenreuth gibt es am Donnerstag die ersten Impftermine für Kinder. Wie das Landratsamt mitteilt, hat das Impfzentrum Waldsassen an diesem Tag ausschließlich für Kinder geöffnet. Dabei würden die Mitarbeitenden dafür nochmal extra geschult. "Wir wollen eine Atmosphäre ohne Stress und Zeitdruck schaffen, in der wir uns auch Zeit für Eltern und Kinder nehmen können, auch um eventuelle Sorgen und Bedenken zu klären", sagt Holger Schedl, der BRK-Kreisgeschäftsführer. Für Donnerstag stehen 150 Termine zur Verfügung, am Sonntag geht es dann weiter.

Niederbayern: Landshut ausgebucht, neue Termine geplant

Auch in Niederbayern starten die Impfungen für Kinder von 5 bis 11 Jahren. Am Samstag, den 18. Dezember, findet in Kelheim der erste Kinderimpftag statt. Es werden 460 Impftermine für Kinder vergeben. Im Kreis Regen beginnen die Impfangebote für Kinder voraussichtlich am Mittwoch, den 22.12., im Landkreis Rottal-Inn am 18. und 19. Dezember. Auch Freyung-Grafenau, Passau und Dingolfing gehen mit Kinderimpfungen an den Start. In Landshut war der erste Termin sofort ausgebucht, weitere Termine werden bald angeboten.

Oberbayern: Auch Eltern können sich impfen lassen

Auch in Oberbayern können nun die ersten Kinderimpfungen durchgeführt. Der Landkreis Traunstein etwa bietet zusammen mit den Kliniken Südostbayern ab kommenden Samstag die Corona-Schutzimpfung für Kinder von 5 bis 11 Jahren an. Die Termine können sowohl direkt zur Impfung als auch zur Klärung von Fragen mit einem Kinderarzt genutzt werden. Dabei können sich auch die begleitenden Eltern impfen lassen. Wo und wann außerdem Kinderimpfungen in oberbayerischen Landkreisen stattfinden, erfahren Sie hier.

Schwaben: Augsburg mit 2.900 Impfstoffdosen am Start

Ab dem morgigen Dienstag können auch am Impfzentrum Augsburg Kinder zwischen fünf und elf Jahren von Kinderärzten geimpft werden. Wie die Stadt Augsburg mitteilt, wurde für das Kinderimpfen die derzeit maximal mögliche Anzahl von 2.900 Kinder-Impfstoffdosen bestellt. Termine für das Kinderimpfen können im Internet auf www.augsburg.de/impfen oder telefonisch unter 0821/789 868 94 gebucht werden. Zusammen mit den Kinderarztpraxen und dem Impfzentrum bestehe nun in Augsburg für Eltern, die ihre Kinder immunisieren lassen möchten, ein breites Angebot mit und ohne Termin, so Oberbürgermeisterin Eva Weber.