Corona-Impfung für Kinder ab fünf: Die Pläne in Unterfranken

Anfang Dezember hatte Biontech die Auslieferung des Kinderimpfstoffs ab 13. Dezember angekündigt. Gesundheitsämter und Impfzentren bereiten sich daher derzeit auf den Start der Corona-Impfung für Kinder ab fünf Jahren vor. Die unterfränkischen Städte und Landkreise haben entsprechende Pläne für die Durchführung entwickelt. Das hat eine BR-Abfrage ergeben. Die Regierung von Unterfranken rechnet damit, dass im Lauf der kommenden Woche der Kinderimpfstoff im Bezirk zur Verfügung stehen wird. Vielerorts sollen dann spezielle Kinderimpftage durchgeführt werden, eine Priorisierung von "Risikokindern" soll es aber laut Abfrage nicht geben.

Würzburg: "Wenn wir starten dürfen, können wir starten"

Stadt und Landkreis Würzburg haben Impfstoff und Impfmaterial bereits bestellt – vom Landratsamt heißt es: "Wenn wir starten dürfen, können wir starten". Es soll dann spezielle Kinderimpfsprechstunden geben. Impfaktionen an Schulen sind im Raum Würzburg derzeit nicht geplant.

Konkrete Termine wenn der Impfstoff da ist

Ähnlich sieht es auch am bayerischen Untermain aus. Der Landkreis Miltenberg plant noch vor Weihnachten gesonderte Impfaktionen für Kinder. Genaue Details werden erst dann festgelegt, wenn die Auslieferung des Impfstoffs bestätigt ist. Impfaktionen an Schulen wird es in Miltenberg wohl keine geben – das sei aus Sicht des Impfzentrums gegenwärtig nicht sinnvoll: "Sowohl eine potenzielle Angst vor Spritzen/Nadeln als auch die Frage 'Impfen ja/nein' sind aus Sicht des Impfzentrums Miltenberg keine Themen, die sich gut in die Gruppendynamik einer Schulklasse einbinden lassen."

Aschaffenburg überlegt Impfaktionen an Schulen

In Stadt und Landkreis Aschaffenburg sind die Planungen für Kinderimpfungen weitgehend abgeschlossen. Sollte der Impfstoff tatsächlich in der kommenden Woche geliefert werden, will man hier noch in der gleichen Woche einen ersten Kinderimpftag durchführen. Dieser soll dann regelmäßig wiederholt werden. An Kinderimpftagen sei im Besonderen sichergestellt, dass Kinderärzte anwesend sind – wie auch schon bei früheren Impftagen für 12- bis 17-Jährige. Im Impfzentrum in Hösbach im Landkreis Aschaffenburg wurde laut Landratsamt auch ein Zimmer extra kindgerecht hergerichtet.

Der Landkreis Aschaffenburg zieht aber, im Gegensatz zu andere unterfränkischen Landkreisen, Impfangebote an Schulen in Erwägung. "Auch mit Blick auf die Kinderimpfungen wollen wir möglichst viele Angebote unterbreiten, um so rasch und unkompliziert wie möglich Impfungen anzubieten. Dazu zählen auch Angebote vor Ort", heißt es von Landrat Alexander Legler (CSU).

Impfnachmittage für Kinder im Landkreis Bad Kissingen

Im Landkreis Bad Kissingen soll es spezielle Kinderimpfnachmittage geben – bereits in der letzten Dezember- und der ersten Januarwoche. Dafür will das Landratsamt derzeit weitere Kinderärzte gewinnen. Das Impfzentrum soll an solchen Nachmittagen dann ausschließlich für Kinderimpfungen geöffnet sein.

Landkreis Haßberge wartet auf Stiko-Empfehlung

Auch im Landkreis Haßberge laufen die Planungen bereits und es wurde Impfstoff bestellt. Solange es aber noch keine entsprechende Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) gibt, werden hier keine Impfungen durchgeführt. Die Stiko hatte zuletzt angekündigt, möglichst bis zur Auslieferung des Kinder-Impfstoffs eine Empfehlung auszusprechen. Ist die Empfehlung da, plant der Landkreis Haßberge spezielle Kinderimpftage und auch Impfaktionen an Schulen.

Impfmöglichkeiten in Rhön-Grabfeld ab Januar

Der Landkreis Rhön-Grabfeld plant derzeit dahingehend, dass am 6. Januar 2022 ein spezielles Impfangebot für Kinder ab fünf Jahren stattfinden soll. Ob es Impfaktionen an Schulen geben soll, werde in Rücksprache mit Schulverantwortlichen noch entschieden. Es sei aber vorstellbar, heißt es vom Landratsamt.

Main-Spessart: Kinderimpftag sobald Corona-Impfstoff da ist

Auch im Landkreis Main-Spessart sind die Planungen für die Kinderimpfung in vollem Gange. Sobald klar sei, wie viel Kinderimpfstoff geliefert werde, soll ein gesonderter Kinderimpftag stattfinden – möglichst bald im Dezember. Ab Januar soll es in der Spessarttorhalle in Lohr – die ab dann wieder als Impfzentrum betrieben wird – auch einen gesonderten Bereich für die Kinderimpfung geben. Ob es dann spezielle Impftage oder Termine geben wird, soll nach Bedarf entschieden werden. Impfaktionen in Schulen plant der Landkreis Main-Spessart aktuell nicht.

Kitzingen: Ausreichend Kapazität im Impfzentrum

Im Landkreis Kitzingen gibt es noch keine genauen Planungen bezüglich der Kinderimpfung. Spezielle Kinderimpftage seien aber nicht geplant. Das Landratsamt geht davon aus, dass viele Eltern ihre Kinder beim Haus- oder Kinderarzt impfen lassen. Dementsprechend würden die aktuellen Kapazitäten im Impfzentrum in Kitzingen ausreichen, um die Nachfrage bedienen zu können.

Von Stadt und Landkreis Schweinfurt hat der BR bislang keine Rückmeldung auf die Anfrage erhalten.