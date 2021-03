Impfen durch Hausärzte: erfolgreiches Modell in Berchtesgaden

Es ist das große Thema in diesen Tagen: das Impfen durch Hausärzte. Ab April soll es möglich sein, doch im Berchtesgadener Land war man schneller. Eine Impfung in den Arztpraxen soll sowohl den Zugang für Patienten in den Randgebieten des Landkreises erleichtern, als auch eine bessere Verteilung des Impfstoffs ermöglichen.

Viele wollen, aber es mangelt immer noch an Impfstoff

17 Praxen im südlichen Landkreis haben bisher Corona-Impfungen durchgeführt, darunter in der Gemeinde Laufen und in Bayerisch Gmain. Allerdings könnte das Pilotprojekt noch besser laufen: Insgesamt hatten mehr als 30 Hausarztpraxen konkretes Interesse angemeldet, doch es scheitert bisher noch immer an mangelndem Nachschub an Impfstoff. Pro Praxis pro Tag können 66 Menschen geimpft werden. Das hat das Landratsamt Berchtesgadener Land mitgeteilt.

Priorisierung ist wichtig - derzeit sind die über 80-jährigen dran

Es werde streng darauf geachtet, dass die Priorisierung eingehalten werde, heißt es auf BR-Anfrage: In den Hausarztpraxen werden derzeit Patienten im Alter von über 80 Jahren gegen Covid19 geimpft. Das Modell soll dafür sorgen, dass insbesondere die älteren Bürgerinnen und Bürger keine weiten Wege zu den Impfzentren auf sich nehmen müssen. Nach dem Impfzentrum im Ainringer Ortsteil Mitterfelden ist seit Dienstag auch eine Außenstelle im "Alpencongress Berchtesgaden" offiziell in Betrieb.