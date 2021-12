Neuer Hype? Die "Immunkarte" aus der Apotheke

Beworben wird die "Immunkarte" von Apotheken als praktische Alternative zur Corona-App, dem Impfpass oder dem QR-Code-Zettel. Für Maja Schmoll aus München ist das handliche Plastikkärtchen genau das Richtige. "Heute zum Beispiel, da habe ich mein Handy vergessen, das finde ich praktisch! Dann kann ich das zu meinem Pass tun, den habe ich eigentlich immer dabei." Kostenpunkt für die "Immunkarte": rund 10 Euro.

Warum zahlen, wenn es kostenlos sein kann?

Nicht alle Kunden in der Münchner Apotheke am Josephsplatz sind bereit, diesen Preis zu bezahlen. "Ich sehe überhaupt nicht, dass man da Geld ausgeben muss", sagt ein Kunde. Ein anderer wollte sich die Karte schon kaufen, hat sich dann aber umentschieden. "10 Euro ist im ersten Moment in Ordnung. Aber weil man das nach jeder Impfung wieder neu machen muss, habe ich mir das dann anders überlegt."

Apotheken als Zwischenhändler

So funktioniert es: Der Kunde zeigt sein Impfzertifikat in der Apotheke vor. Die Apotheke leitet das an das Unternehmen "APO Pharma Immun" weiter, das die Karten dann von Druckereien drucken lässt. Auf die Karte wird das Impfzertifikat, der QR-Code, einfach aufgedruckt.

Die Apotheken sind dabei eine Art Zwischenhändler für den privaten Anbieter der "Immunkarte" und die Kundinnen und Kunden. Die Karte wird dann per Post zugeschickt. Die Apotheke bekommt dabei gut 3,50 Euro pro Stück. Außerdem kann man die Karten auch direkt online beim Anbieter bestellen.

100.000 Karten pro Tag - Der Hype um die "Immunkarte"?

Die Immunkarten werden von einem jungen Startup mit Sitz in Leipzig produziert. "Es geht bei der Immunkarte darum, dass es sehr einfach und sehr alltagsfreundlich ist", erklärt der Gründer Amim Al-Marie. Das Startup bedruckt nach eigenen Angaben etwa 100.000 Karten pro Tag. In Bayern haben inzwischen eine halbe Million Menschen die "Immunkarte". Ein großer Erfolg für den 26-jährigen Apotheker und Gründer aus Halle.

Alternative: Selbst laminieren

Und das, obwohl es offizielle kostenlose Alternativen gibt. Außerdem könnte man sich die Karte auch selbst basteln, meint Gründer Al-Marie. "Natürlich gibt es Wege, sich das selbst zu bauen. Und deswegen sage ich auch immer, die Immunkarte ist ein Zusatzangebot und nicht Pflicht." Wem also die Idee einer Plastikkarte im Taschenformat gefällt, der könnte auch einfach selbst zum Laminiergerät greifen.

Immunkarten kein offizielles Angebot

Die Karten sehen zwar offiziell aus, mit QR-Code, Apothekenlogo und EU-Symbol - sie sind es aber nicht. Das Bundesgesundheitsministerium und das Robert Koch-Institut (RKI) haben nichts mit den Karten zu tun.

Auf Anfrage von BR24 schreibt das Gesundheitsministerium, dass es beim Ausweisen um die Gültigkeit des QR-Codes geht. Der sei durch Verschlüsselung vor Veränderungen geschützt. Ob dieser Code nun auf dem Handy, auf Papier oder auf Plastik gedruckt vorgezeigt wird, ist also zweitrangig.

Gesundheitsministerium: Zertifikat nur mit Personalausweis gültig

Das Gesundheitsministerium schreibt dazu: "Insofern ist auch das Vorzeigen eines Ausdrucks mit dem entsprechenden QR-Code möglich. Bei der Überprüfung von digitalen Impfnachweisen ist ergänzend ein Lichtbildausweis vorzulegen." Auch das RKI sagt: "Ein Impfnachweis ist gültig, solange der dem offiziellen Format des Digitalen EU-Covid-Impfzertifikats entspricht."