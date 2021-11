Corona-Impfung bei Krebs und anderen Erkrankungen wichtig

Vor einigen Monaten hat Christel Binder die Diagnose Brustkrebs erhalten. Inzwischen hat die 79-Jährige den ersten Schreck überwunden und setzt sich mit ihrer Erkrankung aktiv auseinander und auch damit, was das für die Corona-Impfung bedeutet. Der weißhaarigen, munteren Frau ist bewusst, dass eine Chemo- oder Strahlentherapie das Blutbild beeinflussen kann. Möglicherweise kann die Zahl der weißen Blutkörperchen sinken, und damit auch die körpereigene Abwehr. Gerade deshalb sollten Krebspatientinnen und -patienten bevorzugt eine COVID-19-Auffrischungsimpfung bekommen, heißt es in den Empfehlungen des Deutschen Krebsforschungszentrum, der Deutschen Krebsgesellschaft und der Deutschen Krebshilfe. Die Experten stellen klar, dass Menschen mit einer Krebserkrankung ein vergleichsweise höheres Risiko für sogenannte Durchbruchsinfektionen aufweisen. Das gelte insbesondere für Menschen mit Blutkrebs und für Krebskranke, die aktuell eine Krebstherapie erhalten, die das Immunsystem schwächt.

Dritte Impfung auch für Vorerkrankte dringend notwendig

Christel Binder hat deshalb bereits eine Auffrischimpfung im Erlanger Impfzentrum erhalten und gut vertragen. Sie hat sich gleich im Anschluss an die Strahlentherapie dort gemeldet und impfen lassen. Tatsächlich sei es ein guter Zeitpunkt, sich nicht während einer Krebstherapie impfen zu lassen, sondern in einer Therapiepause, sagt Professor Christian Bogdan. Der Leiter des Mikrobiologischen Instituts an der Uniklinik Erlangen ist Mitglied der Ständigen Impfkommission (Stiko). Insofern ist es sinnvoll, wenn sich Krebskranke medizinisch beraten lassen. Es ist ein komplexes Feld, wann und wie geimpft wird, aber keinesfalls die Frage, ob geimpft werden soll. Denn eine Ansteckung mit dem COVID-19-Virus ist für Menschen mit einer geschwächten Immunabwehr besonders gefährlich.

COVID-19- Antikörpertest schafft Klarheit

Wenn das Immunsystem durch eine Chemo- oder Strahlentherapie beeinträchtigt ist, kann die Immunreaktion durch eine Impfung allerdings geringer ausfallen als bei gesunden Menschen. Deshalb empfiehlt Bogdan einen COVID-19-Antikörpertest, um zu überprüfen, wie hoch der Schutz dieser Patienten nach einer Impfung ist: "Jemanden zu impfen ist die eine Sache, aber die Frage ist: Hat er tatsächlich einen Immunschutz aufgebaut? Wenn nicht, besteht die Möglichkeit mehrmals zu impfen oder eine höhere Dosis zu geben, um einen größtmöglichen Schutz vor einer Ansteckung zu erhalten." Aus dem Grund empfiehlt die Stiko gerade bei immungeschwächten Menschen, dass die Impfantwort im Labor überprüft wird.

Fachärzte einbeziehen

Eine Immunsuppression, also das absichtliche Herunterfahren der körpereigenen Abwehr, funktioniert nicht nach Schema F. Es gibt unterschiedliche Mechanismen, selbst bei eher breiten Immun-Hemmern wie einer Chemotherapie, aber auch beim gezielten Hemmen nur eines von mehreren Immunwegen wie beispielsweise einer Autoimmunerkrankung. Dazu gehören unter anderem rheumatoide Arthritis oder entzündliche Darmerkrankungen Morbus Crohn. Auch diese Patienten müssen geimpft werden. "In jedem Fall gilt es dabei, die jeweiligen Fachärzte mit einzubeziehen. Aber bei einem der behandelnden Ärzte sollten die Informationen zusammengeführt werden, damit der jeweilige Patient oder Patientin einen Ansprechpartner hat. Kommunikation ist sehr wichtig", betont Bogdan.

Impfen auch bei Rheuma und MS

Das Robert Koch-Institut hat eine Liste von "falschen Kontraindikationen" veröffentlicht, in der Krankheiten aufgeführt werden, bei denen ohne Bedenken geimpft werden kann. Dazu gehören neben Krebs auch Allergien, die nicht speziell gegen Bestandteile der Impfung bestehen. Auch Menschen mit Blutungsneigung und solche, die Gerinnungsmedikamente einnehmen, können sich impfen lassen. Für Menschen mit rheumatischen Erkrankungen empfiehlt die Gesellschaft für Rheumatologie die Corona-Impfung sogar ausdrücklich. Ebenfalls sind Behandlungen mit Antibiotika, Kortikosteroiden oder lokal angewendeten steroidhaltigen Präparaten kein Hindernis für eine Impfung gegen das Coronavirus. Auch neurologische Erkrankungen wie beispielsweise Multiple Sklerose oder chronische Krankheiten – wie Nieren- oder Darmerkrankungen – hindern Patienten laut RKI nicht an einer Corona-Impfung. Wie bei anderen Impfungen auch, sollte man sich laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung nicht impfen lassen, wenn man akut krank ist und beispielsweise Fieber hat. Nach Abklingen der Krankheit könne die Corona-Impfung aber problemlos nachgeholt werden.

Jeder kann geimpft werden

Zwar fallen für bestimmte Patienten bestimmte Impfstoffe weg, doch durch die Bandbreite an vorhandenen Impfstoffen sieht die Virologin Ulrike Protzer keine Vorerkrankung, bei der man überhaupt nicht impfen könne. Wer eine Vorerkrankung hat, solle mit dem Arzt darüber sprechen, welcher Corona-Impfstoff der geeignetste für die Person ist, so die Professorin an der TU München. Auch das Beispiel der 79-jährigen Christel Binder zeigt, dass sie sowohl die Strahlentherapie, als auch alle drei Corona-Schutzimpfungen gut vertragen hat. "Ich fühle mich gut", sagt sie, und geht demnächst im Rahmen ihrer Krebserkrankung auf Reha.