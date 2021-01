Bayern startet Online-Portal für Corona-Impftermine

Bayern setzt bei der Vergabe von Impf-Terminen und der Verteilung des Corona-Impfstoffs auf eine eigene Software: BayIMCO ("Bayerisches Impfmanagement gegen Corona").

Ab heute steht das im Dezember angekündigte Portal allen bayerischen Impfwilligen unter www.impfzentren.bayern zur Verfügung.

Registrierung mit eigenem Account

Die Registrierung auf der Internetseite erfolgt mit der eigenen E-Mail-Adresse und einem selbst gewählten Passwort. Im Anschluss werden persönliche Daten abgefragt. Einige weitere Fragen dienen dazu, festzustellen, ob man einer besonderen Risikogruppe angehört, heißt es in einer Mitteilung des Gesundheitsministeriums.

Damit will die Behörde sicherstellen, alle Impf-Interessierten rechtzeitig zu kontaktieren, wenn ihre Impfung geplant ist und ein Termin vereinbart werden kann.

Terminvergabe streng nach Prioritätengruppe

Der neue Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) betont, es bestehe für Impfwillige kein Grund zur Hektik. Eine möglichst schnelle Registrierung führe nicht automatisch zu einem schnellen Impftermin. "Die Vergabe der Impftermine orientiert sich vielmehr streng an der Zugehörigkeit zu der jeweils aufgerufenen Prioritätengruppe", so der Gesundheitsminister. Er bittet daher darum, sich nur dann zu registrieren, wenn man zu einer der bekannten Prioritäts-Gruppen gehört. Laut Holetschek werden so unnötige Prüfungen und Rückfragen vermieden und die Impfung derer, die größeren Gefahren oder schwereren Folgen einer Infektion ausgesetzt sind, beschleunigt.

Auch der Vorsitzende des Bayerischen Landkreistags, der Deggendorfer Landrat Christian Bernreiter (CSU) mahnt: "Melden Sie sich nur an, wenn Sie tatsächlich zur priorisierten Gruppe gehören! Wir zählen auf Ihre Unterstützung!" Wer sich schon für eine Impfung habe vormerken lassen, für den ist laut Bernreiter eine erneute Registrierung nicht nötig.

Telefonische Terminvereinbarung weiter möglich

Laut Gesundheitsministerium werden Termine für eine Impfung gegen Covid19 neben der neuen digitalen Möglichkeit auch weiterhin telefonisch in den regionalen Impfzentren oder über die bundesweite Zentralnummer 116 117 vergeben.