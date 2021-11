Ansturm auf Augsburger Impfeinrichtungen

Noch immer sind in Deutschland zu wenige Menschen gegen Covid-19 geimpft. Mit so einem Riesen-Andrang hatte in Augsburg daher keiner gerechnet. Laut Augsburger Allgemeine warteten die ersten Menschen am Samstag schon um 6.45 Uhr vor dem Impfzentrum auf Einlass. Als um 8 Uhr die Türen für den langen Corona-Impfsamstag öffneten, reichte die Warteschlange weit über den Platz hinaus. Gegen 8.30 Uhr standen weit über 1.000 Menschen an. Personell stieß das Augsburger Impfzentrum an seine Grenzen und auch der Impfstoff wurde knapp.

Notbremse: Stadt und Impfzentrum stoppen Impfwillige

Impfzentrum und Stadt Augsburg reagierten, schlossen den Parkplatz. Außerdem wurde über das Internet, in Bussen und Straßenbahnen informiert, dass die Impfkapazitäten ausgeschöpft sind. Impfwillige wurden gebeten, nicht mehr ins Impfzentrum zu kommen, stattdessen besser einen Termin zu vereinbaren. Auch Taxis fuhren am Samstag das Impfzentrum nicht mehr an.

Augsburger Impfstationen ebenfalls überlaufen

Ähnlich war die Lage in den Impfstationen in der Augsburger Maximilianstraße, in Oberhausen und an der Hochschule. Zu viele wollten sich plötzlich eine Erst- Zweit- oder Booster-Impfung geben lassen, die Stationen waren komplett ausgelastet.

Stadt Augsburg plant Erweiterung von Impfkapazitäten

Am Montag ist auf der Internet-Seite der Stadt Augsburg zu lesen, dass in den Impfeinrichtungen längere Wartezeiten möglich sind. Vor Ort würden Wartekarten verteilt – nach Reihenfolge des Erscheinens. Außerdem schreibt die Stadt: "Es kann nicht immer garantiert werden, dass alle Personen, die spontan vorbeikommen, auch geimpft werden können." Im Laufe der Woche sollen die Impfkapazitäten in Augsburg wieder ausgebaut werden. Aber das hänge von der Impfstoffverfügbarkeit ab.