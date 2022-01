Feiertags-Impfen an Heilige-Drei-Könige in Schwaben

Die Impfzentren im Landkreis Lindau bieten am 6. Januar eine Sonderimpfaktion an. Laut Landratsamt ist dafür sowohl in Lindau als auch in Lindenberg im Allgäu keine Voranmeldung notwendig. Es könne aber zu Wartezeiten kommen, hieß es. Impfwillige sollten Personalausweis und Impfpass dabeihaben. Die Impfzentren haben an "Heilige Drei Könige" je von 12.00 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet.

Corona-Impfungen in Lindau ab 20

Zur Verfügung steht laut Mitteilung der Impfstoff von Moderna. "Spikevax" wird von der Ständigen Impfkommission (Stiko) für Personen ab 30 Jahren empfohlen. Deshalb könnten Jüngere, für die die Stiko "Comirnaty" von Biontech vorsieht, an diesem Tag nicht geimpft werden. Für alle anderen sind den Angaben zufolge Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen möglich.

Boostern im Drive-In

Ohne Anmeldung und für jedermann offen: Auch in Donauwörth gibt es am Drei-Königs-Tag eine Drive-in-Aktion für Boosterimpfungen gegen Corona. Laut einer Mitteilung der Stadt geht die Idee auf zwei Ärztinnen zurück, insgesamt sind am Donnerstag fünf Ärztinnen und Ärzte im Einsatz. Die Stadt hilft bei der Organisation - zusammen mit der Feuerwehr, dem THW und den Johannitern.

Auch in Donauwörth wird ab 30 geimpft

Zwischen 10 und 16 Uhr werden auf dem Parkplatz der Kaufland-Filiale am Neurieder Weg ausschließlich Booster-Impfungen gespritzt. Es stehen mehrere hundert Dosen des Impfstoffs von Moderna zur Verfügung, deshalb liegt das Mindestalter bei 30 Jahren.

Wer zur Impfung kommt, sollte Folgendes griffbereit haben: Personalausweis, Versichertenkarte, Impfpass sowie - bereits ausgefüllt - den Einwilligungsbogen. Der lässt sich auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts herunterladen. Die zweite Impfung sollte mindestens drei Monate zurückliegen.

Impfen im Auto

Die Zufahrt zur Impfstraße ist ausgeschildert, es können auch mehrere Personen im Fahrzeug geimpft werden. Nach der Spritze kann in einer Ruhe-Zone unter Aufsicht von medizinischem Personal eine Viertelstunde geparkt werden. Der Termin ist die zweite große Drive-in-Aktion im Landkreis Donau-Ries. Vor einem Monat hatte es das Ärzteteam einer Nördlinger Hausarztpraxis geschafft, an nur einem Tag rund 1.000 Booster-Impfungen zu verabreichen.