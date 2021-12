Corona-Impftag-Fazit: "Highlight, wenn man Zweifel nehmen kann"

Gut zwei Stunden saßen Dr. Ulrike Siegmund, Anne Katrin Liem, Dr. Markus von Specht und Dr. Rainer Jund gemeinsam mit anderen Ärzten am Mittwochabend am Beratungstelefon der BR-Sondersendung "Gemeinsam gegen Corona". Sie alle ziehen am Tag danach ein positives Fazit.

Die Anrufer: "Oft verunsichert, aber immer freundlich"

Sie habe sehr viele Fragen aus ganz unterschiedlichen Bereichen erhalten, die Menschen seien oft verunsichert, aber immer freundlich gewesen, berichtet Anne Katrin Liem. Ihr Kollege Markus von Specht bestätigt das. Er habe auch Anrufe "unter der Gürtellinie" erwartet, das sei aber gar nicht vorgekommen. Die beiden Stunden seien ganz sicher keine verlorene Zeit gewesen, so von Specht.

Individuelle Beratung fehlt

"Es war schon anstrengend, sich immer wieder neu auf jeden Anrufer und seine Fragen einzustellen", berichtet Dr. Ulrike Siegmund. Sie sei aber positiv überrascht gewesen, dass kaum fundamentale Impfgegner angerufen hätten, sondern fast nur Menschen, die zwar impfwillig seien, aber noch viele offene Fragen hätten, so Siegmund weiter.

Man könne den Eindruck gewinnen, dass es zwar große Impfkampagnen gibt, aber individuelle Beratung fehlt. Die Hausärzte seien hier die richtige Anlaufstelle, viele Menschen scheuen aber offenbar den Weg zum Arzt, um sich nur beraten zu lassen. Auch weil die Hausärzte alle derzeit sehr stark belastet seien, vermutet Dr. Siegmund, die selbst eine Hausarztpraxis in München hat.

Das bestätigt auch der Münchner Allgemeinmediziner Dr. Markus von Specht. Bei vielen Menschen seien einfach Wissensdefizite vorhanden, die zu Unsicherheit führten, insbesondere bei den Themen Booster-Impfung und Impfung nach einer überstandenen Infektion. "Wenn man Menschen dann ihre Zweifel nehmen kann, dann ist das ein echtes Highlight", so Hausarzt von Specht, der neben der Arbeit in seiner Praxis auch im Münchner Impf- und Testzentrum mitarbeitet. Er berichtet aber auch von berührenden Geschichten. "Mich hat ein Mann angerufen, der dankbar war, mit einem Arzt über die Corona-Impfung sprechen zu können. Seine Frau dürfe aber nichts davon wissen. Das macht einen dann schon auch nachdenklich."

Unsicherheit bei Vorerkrankungen und Allergien

Anne Katrin Liem, die eine Hausarzt-Praxis in München betreibt, war vor allem davon überrascht, wo die Anrufe herkamen. Sie habe mit Menschen aus Berlin, Frankfurt und Heidelberg telefoniert, so die Ärztin. In den gut zwei Stunden habe Sie bestimmt zwischen 50 und 100 Telefonate geführt, kritische Stimmen zur Impfung an sich habe es dabei kaum gegeben. Allerdings sei zum Beispiel beim Thema Vorerkankung viel Unwissenheit vorhanden, also ob man sich mit bestimmten Vorerkrankungen überhaupt impfen lassen könne. Auch Allergien halten viele Menschen vom Impfen ab, so Anne Katrin Liem.

Wissenslücken und Vorurteile

Von Wissenslücken und Unsicherheit bei seinen Anrufern berichtet auch der Puchheimer HNO-Arzt Dr. Rainer Jund, der derzeit an drei Tagen pro Woche seine Mittagspause nutzt, um Menschen bei sich in der Praxis zu impfen. Er habe immer wieder Fragen erhalten, die von einem tiefen Unverständnis für die Gesamtsituation zeugten, zum Beispiel: "Wenn ich mich jetzt nach fünf Monaten schon ein drittes Mal impfen lassen muss, ist das dann nicht ein Beweis dafür, dass der Impfstoff nicht wirklich wirkt?". Es sei erstaunlich, dass offenbar viele Menschen sich immer noch solche Fragen stellten, obwohl von Ärzten, Politik und auch Medien breit über das Thema gesprochen wird. "Es ist erstaunlich, wie viel Unsicherheit noch vorherrscht", fasst Dr. Jund zusammen. Er hat für sich den Eindruck gewonnen, dass man einfach noch klarer kommunizieren müsse. So könne man zum Beispiel gar nicht oft genug sagen: "Lasst Euch nach fünf Monaten eine Booster-Impfung geben!"

Dr. Jund kann aber auch von einem skurril-lustigen Telefonat berichten. So wollte sich ein Anrufer nicht impfen lassen, weil Metallrückstände in der Impfung sein könnten. Grund: Die Impfstoffe würden ja in Dosen geliefert. "Ich habe am Anfang gar nicht ganz verstanden, auf was der Anrufer abzielt, und habe erst nach und nach gemerkt, dass er das Wort "Dosen" einfach falsch versteht", so Dr. Jund. "Dosen" sei ja einfach nur der Plural von Dosis und wenn er 10 Dosen Impfstoff in seine Praxis geliefert bekomme, seien damit nicht zehn Metalldosen gemeint, schmunzelt Rainer Jund.