Impfstoffe von Moderna und Johnson & Johnson landen im Müll

Während der Corona-Impfstoff von Biontech stark nachgefragt wird, landen Impfdosen von Moderna und Johnson & Johnson teilweise im Müll. Auch das Nürnberger Impfzentrum ist von dieser Situation betroffen, sagte der Leiter der Impfkoordinierungsstelle der Stadt Nürnberg, Rolf Rabenstein, dem Bayerischen Rundfunk.

Begrenzte Haltbarkeit von Moderna ein Problem

"In den letzten Wochen ist keine Biontech Impf-Dosis in Nürnberg verfallen", so Rabenstein. Überschüssiger Biontech-Impfstoff werde an Nürnberger Hausärzte abgegeben. Etwa 400 Impfstofffläschchen bekamen laut Rabenstein in den vergangenen Wochen niedergelassene Ärzte. Der Impfstoff von Moderna werde von den Hausärzten dagegen nicht abgenommen. Weil die Impfstoffe aufgetaut ausgeliefert werden, seien sie nur begrenzt haltbar. Immer wieder müsse deshalb Impfstoff von Moderna und Johnson & Johnson entsorgt werden.

Logistische Herausforderung für Hausärzte

Hausarzt Dr. Tilman Gothner aus Lonnerstadt im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim bestätigt die Problematik. Während genügend Impfstoff von Moderna verfügbar sei, habe er Probleme mit den Lieferungen des deutlich stärker nachgefragten Biontech-Vakzins. Weil der Impfstoff auch in die Praxen nur aufgetaut geliefert wird, sei der Impfstoff bei den Ärzten teils nur noch zwei Wochen haltbar bis er verimpft sein müsse. Dies sei eine kaum zu leistende logistische Herausforderung für die Praxisteams.

Impfungen bei Hausärzten schwer planbar

Auch für die Lieferung des Biontech-Impfstoffs wünscht er sich eine kurzfristigere Bestellmöglichkeit. "Wir müssen immer schauen, wie viele Impflinge wir haben, wie viele Interessenten und dann vereinbaren wir Termine. Die Patienten möchten Planbarkeit, was aber nicht möglich ist, weil wir Woche für Woche schauen müssen, wie viel real geliefert wird", so der Arzt. "Da ist ganz viel Sand im Getriebe", meint Gothner. Der Bestellprozess sei "unglaublich bürokratisch" und die Menge die er pro Woche an Biontech-Dosen erhält, könne er an einem Tag verimpfen. Er wünscht sich eine Möglichkeit für individuelle und kurzfristige Onlinebestellungen. Bislang müsse mit zwei Wochen Vorlauf und Unsicherheit über die tatsächlichen Liefermengen bestellt werden.

Hausärzteverband kritisiert Impfstoff-Verteilschlüssel

Dass immer wieder Impfstoff von Moderna im Müll landet, bedauert der Arzt. "Das ist ganz schade und macht uns traurig, dass viele glauben, dass Moderna ein minderwertiger Impfstoff ist, was de facto nicht der Fall ist." Auch der Vorsitzende des Bayerischen Hausärzteverbands Dr. Markus Beier aus Erlangen kritisiert die derzeitige Verteilungsstrategie für die Impfstoffe: "Der Verteilschlüssel ist für niedergelassenen Ärzte sehr problematisch, weil dort nur geringste Mengen Biontech ausgeliefert werden und Impfzentren und medizinische Versorgungszentren können ein Vielfaches bestellen. Diese Ungerechtigkeit bemängeln wir als Hausärzteverband schon seit Monaten“, so Beier.