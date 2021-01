Corona-Impfstoff-"TÜV": Labor in Unterfranken prüft Seren

Eine eher unscheinbare, durchsichtige Flüssigkeit in kleinen Fläschchen: Hinter Impfstoffen steckt nicht nur viel Forschungsarbeit. Sämtliche Arzneimittel müssen eine Art TÜV durchlaufen, ehe sie zum Einsatz kommen. Dabei geht es unter anderem um ihre Reinheit. Sie dürfen beispielsweise keine Mikroorganismen oder andere Stoffe enthalten, die dem Menschen schaden könnten. Das Labor LS in Großenbrach bei Bad Kissingen ist auf diesem Gebiet Marktführer in Deutschland und der Schweiz. Neuerdings werden hier auch Corona-Impfstoffe auf Herz und Nieren geprüft.

Große Verantwortung für Laborbeschäftigte

Viele Beschäftigte im Labor LS tragen Ganzkörperanzüge, Kopfhauben, Handschuhe und Schutzbrillen. Denise Werlein trägt neben ihrem blauen Arbeitsanzug "nur" eine Kopfhaube und Mundschutz. Die Prüfung von Corona-Impfstoff, sagt die studierte Bio-Analytikerin, erfordere volle Konzentration. "Man muss wirklich immer genau und präzise arbeiten und sich einfach auch der Wichtigkeit des Tests bewusst sein. Eben diese ganze Verantwortung, die man dadurch trägt", sagt die 30-Jährige.

Vieraugenprinzip und strengste Hygienevorschriften

Bei allen Tests gilt das Vieraugenprinzip. Das bedeutet, dass mindestens ein Kollege alles akribisch überwacht und einschreitet, wenn er einen Fehler erkennt. Die Laborräume sind zum Teil hermetisch abgeriegelt. Die Luft darin ist steriler als in einem Operationssaal. Zusätzlich wird die Luft ständig ausgetauscht. Für welche Corona-Impfstoffhersteller das unterfränkische Labor testet, ist streng geheim. Fakt aber ist: Corona-Impfstoff wird nach seiner Erstzulassung immer weiter getestet. Wenn einzelne Proben einer großen Produktionseinheit dem Teststandard nur minimal nicht entsprechen, dann darf die ganze Charge nicht verimpft werden.

Auf Sauberkeit des Impfstoffs muss Verlass sein

Seit 1987 gibt es das Labor LS mit heute 560 Beschäftigten. Viele große Impfstoffhersteller waren hier schon Kunden, als sie noch kleine Unternehmen waren. Grundlage all der Tests sei Vertrauen, sagen die Verantwortlichen. Sowohl die Hersteller als auch die Bevölkerung müssten sich darauf verlassen können, dass die Impfstoffe sauber sind.

Dass der Corona-Impfstoff derzeit knapp ist, davon lässt man sich in Großenbrach nicht aus der Ruhe bringen oder unter Druck setzen. Die Patientensicherheit müsse immer gewährleistet sein, betont LS Geschäftsführer Jürgen Balles. Da dürfe weder Zeit noch Geld eine Rolle spielen. Bislang hat das Labor noch keiner Corona-Impfstoff-Charge das Testsiegel verwehrt. Würde das passieren, könnte das für den Hersteller finanziellen Schaden im sechsstelligen Bereich bedeuten.