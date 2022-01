Erlanger Forscher: Corona-Impfstoff als Nasen- oder Mundspray

Die Immunantwort dort stärken, wo das Virus in den Körper eintritt: An einem Impfstoff, der als Nasen-oder Mundspray verabreicht wird und in den Schleimhäuten lokale Antikörper bildet, forscht ein Team der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU). Wie die Universität mitteilt, ist das Projekt Teil des Bayerischen Forschungsverbunds For-Covid und wird in den kommenden drei Jahren mit 280.000 Euro weitergefördert.

Impfung an Nasenschleimhaut effektiver gegen Omikron?

Die Forschenden konnten in der ersten Förderphase seit Herbst 2020 nachweisen, dass Mäuse, die eine über die Nase verabreichte Booster-Immunisierung erhielten, lokale Antikörper in den Nasenschleimhäuten entwickelten. Diese Antikörper können Viren direkt beim Eintritt in den Körper neutralisieren und so das Infektionsrisiko senken. Dieser Effekt ist bei Impfungen, die in den Muskel verabreicht werden, weniger effizient. "Nun geht es darum, die immunologischen Mechanismen hinter dieser Art der Impfung zu verstehen und herauszufinden, ob diese Methode auch effizienter gegen neue Virusvarianten wie Omikron schützen kann", erklärt Professor Matthias Tenbusch, Projektleiter der Forschungsgruppe.

Corona-Impfung als Mundspray

In Zusammenarbeit mit den Partnern des Forschungsverbunds an anderen Universitäten und Forschungseinrichtungen in Bayern, testet das Team die Methode mit unterschiedlichen Impfstoffen. Ob die Impfung auch als Mundspray funktioniert, soll in einer klinischen Studie herausgefunden werden.

Neue Form der Impfung könnte Infektionsrisiko verringern

Außerdem will das Team erforschen, welche Faktoren zusammenspielen müssen, damit das Immunsystem bestmöglich auf Infektionen reagiert und wie man diesen Zustand durch Impfungen herstellen kann. "Diese neue Form, den Impfstoff zu verabreichen, könnte das Infektionsrisiko unter Geimpften deutlich reduzieren und auch die Gefahr senken, dass geimpfte, infizierte Personen, das Virus unbemerkt weitergeben", erläutert der Direktor des Virologischen Instituts der FAU, Professor Klaus Überla.