Corona: Impfstellen in Gerolzhofen und Werneck schließen

Im Landkreis Schweinfurt schließen die festen Impfstellen in der Stadthalle Gerolzhofen sowie in der Turnhalle Werneck am Dienstag. Das Landratsamt Schweinfurt sagte auf BR-Anfrage, dass die Auslastung in den beiden Impfstellen im Laufe der letzten Wochen sehr stark zurückgegangen sei –trotz steigender Inzidenzen im Landkreis. Zuletzt hatten die festen Impfstellen nur noch an wenigen Tagen in der Woche überhaupt geöffnet. Auch die gestiegenen Erst-Impfzahlen haben die Entscheidung des Landratsamts nicht umkehren können.

Spontan-Impfungen vor Ort gefragter

Seit Mitte August habe es wieder mehr Erstimpfungen im Impfzentrum, an den Standorten des Impfbusses sowie den Aktionen "Impfen vor Ort" gegeben. Diesen Trend begründet das Landratsamt mit dem Beschluss von Bund und Ländern, Corona-Tests nicht mehr gratis zur Verfügung zu stellen. Generell werden die Impfangebote vor Ort, etwa an der Stadtgalerie Schweinfurt oder am Sportplatz Gerolzhofen, sowie der Impfbus gut angenommen, wie das Landratsamt mitteilt. Etwa die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger, die sich dort impfen ließen, hätten sich spontan für eine Impfung entschieden.

Zuletzt nur noch Zweitimpfungen vorgenommen

An den festen Impfstellen in Werneck und Gerolzhofen dagegen haben die Impfärzte bereits seit Mitte Juli nur noch die bereits vereinbarten Zweitimpfungen verabreicht. Ein erheblicher Anteil der bereits verplanten Zweitimpfungen wurde dabei nicht mehr wahrgenommen. Das Landratsamt führt dies auf die vielfältigen Impfmöglichkeiten in Stadt und Landkreis Schweinfurt, wie etwa das Impfen ohne Registrierung oder Terminvereinbarung sowie den mobilen Impfbus zurück.

Vielen Impfwilligen sei die sechswöchige Wartezeit zu lange gewesen

Darüber hinaus hätten viele Erstgeimpfte die sechswöchige Wartezeit bis zur Zweitimpfung als zu lang empfunden und sich zum Beispiel direkt in Gerolzhofen zum Impfbus begeben, um in kürzerer Zeit bereits die Zweitimpfung zu erhalten, hieß es aus der Pressestelle. Ein weiteres Festhalten an den beiden festen Impfstellen sei damit auch nicht mehr wirtschaftlich.