Corona-Impfstart in zwei schwäbischen Landkreisen verschoben

Der Landkreis Augsburg hat den Corona-Impfstart aus Sicherheitsgründen verschoben. Eine nicht nachvollziehbare Unterbrechung der Kühlkette macht den Impfstoff laut Landratsamt eventuell unbrauchbar. Landrat Martin Sailer erklärte in einer Mitteilung: „Aus dem integrierten Kühlprotokoll geht hervor, dass die erfasste Temperatur während des Transportes zunächst drei Grad Celsius und später minus ein Grad Celsius betragen hat“. Laut Medienberichten soll das Vakzin bei Temperaturen von minus 70 Grad Celsius gelagert werden.

Impfstoff möglicherweise nicht durchgehend tiefgefroren

Der Grund hierfür sei derzeit noch nicht nachvollziehbar. Möglich sei eine Fehlfunktion der Kühlbox, aber auch eine Absenkung der erfassten Temperatur in der Box durch den ursprünglich noch tiefgekühlten Impfstoff. Sailer betonte: „Bis zum jetzigen Zeitpunkt konnte man uns aus medizinischer Sicht nicht bestätigen, dass die Impfdosen bedenkenlos verwendet werden können. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen, die gelieferten Impfdosen vorerst nicht zu verwenden und den Impfstart im Landkreis Augsburg zunächst zu verschieben, um die Gesundheit der impfwilligen Bürgerinnen und Bürger nicht zu gefährden“.

Grund für die Temperaturschwankungen beim Impfstoff noch unklar

Man werde in den nächsten Stunden versuchen, herauszufinden, warum die Temperaturschwankungen während des Transports so dokumentiert wurden. Sollte man zu dem rechtssicheren und belastbaren Ergebnis kommen, dass der Impfstoff bei seiner Übergabe noch tiefgefroren war, könne man den für heute geplanten Impfstart am Montag nachholen. „Allerdings werden wir auch hier auf Nummer sicher gehen und die gelieferten Impfstoffdosen nur verwenden, wenn auch der letzte Restzweifel ausgeräumt ist“, so Sailer. Sollte das nicht der Fall sein, werde man mit den ersten Impfungen erst nach Erhalt der nächsten Impfstoffdosen beginnen. "Es ist überaus wichtig, dass derartige Probleme schnellstmöglich behoben werden, damit die geringen Impfstoffmengen, die uns derzeit zur Verfügung stehen, auch zielführend verwendet werden können“, sagte der Landrat.

Auch in Dillingen gibt es vorerst keine Corona-Impfungen

Da möglicherweise auch im Landkreis Dillingen die Kühlkette für die Impfdosen unterbrochen wurde, hat der Landkreis die für heute angesetzten Impfungen im Heilig-Geist-Stift in Dillingen sowie im Höchstädter AWO Seniorenheim vorsichtshalber zurückgestellt. Erst müsse überprüft werden, ob die Hinweise auf Unregelmäßigkeiten, die Datenlogger angezeigt hätten, richtig sind. Ist dies nicht der Fall, sollen die für heute angesetzten Impfungen in den beiden Seniorenheimen morgen Vormittag nachgeholt werden.