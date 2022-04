Wie es jetzt mit der Impfpflicht weitergehen könnte

Hat die Impfpflicht noch eine Chance? Für Bundeskanzler Scholz hat sich das Thema Impfpflicht erledigt. Die Aussage des Parlaments sei sehr klar gewesen, so Scholz. Es gebe im Bundestag keine Gesetzgebungsmehrheit für eine Impfpflicht. Bayerns Gesundheitsminister Holetschek forderte Scholz in einer Pressemitteilung auf, diese Haltung zu überdenken. Die Pandemie sei noch nicht vorbei. Man müsse sich auf die nächste Corona-Welle vorbereiten. Scholz solle nun "Führungsstärke zeigen und das Thema Impfpflicht zur Chefsache machen", so Holetschek. Mehrere bayerische Bundestagsabgeordnete halten eher wenig von einem neuen Versuch.

Abgeordnete Stamm-Fibich will weiterhin Impfregister

Martina Stamm-Fibich, SPD-Bundestagsabgeordnete aus Erlangen, hat für die allgemeine Impfpflicht ab 60 gestimmt. Ihr ging es dabei weniger um die Impfpflicht an sich, als vielmehr um einen bestimmten Teil des Gesetzentwurfs: ein Impfregister für Deutschland. Denn man sei unabhängig von der Pandemie auf vernünftige Daten angewiesen, so Stamm-Fibich zum BR. Sie sei nicht glücklich, dass beim Impfen immer auf Daten aus Israel, Großbritannien oder den USA zurückgreifen müsse. Stamm-Fibich fordert deswegen jetzt keinen neuen Anlauf für die Impfpflicht, wohl aber für das Impfregister.

Dass die Impfpflicht im Bundestag gescheitert ist, liegt laut ihr daran, dass die verfassungsrechtlichen Bedenken zu wenig diskutiert worden seien. Stamm-Fibich spricht von einem "massiven Grundrechtseingriff" – deswegen hätten auch so viele Abgeordnete aus der FDP ein Problem damit gehabt.