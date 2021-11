Impfpflicht ja oder nein? Stimmungsbild bei Bürgern und Politik

Seit Wochen wird schon darüber gestritten: Corona-Impfpflicht ja oder nein? Wegen der explodierenden Inzidenzen hat Österreichs Kanzler Schallenberg für Februar eine allgemeine Impfpflicht angekündigt. Sollte es die auch in Deutschland geben, um die Pandemie aufzuhalten?

Geteilte Meinungen bei Bürgern

Die Bürger im vorweihnachtlichen Nürnberg sind sich uneins. "Jeder Mensch sollte selbst entscheiden, ob er das möchte oder nicht möchte", sagte eine Passantin. Sie betonte, dass sie selbst geimpft sei. "Aber ich finde, dass jeder Mensch das selbst entscheiden muss."

Eine andere Passantin sagte: "Ich bin dafür, ich finde das richtig. Denn sonst werden wir diese Situation ewig haben, bis nicht mindestens 90 Prozent der Leute geimpft sind."

Markus Söder befürwortet allgemeine Impfpflicht

Streit gibt es auch auf der politischen Bühne. Vor nicht einmal zwei Wochen hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder eine allgemeine Impfpflicht ausgeschlossen. Mittlerweile befürwortet er sie, wie er am Freitagabend in den ARD-Tagesthemen bekräftigte.

"Dann müssen wir, um aus der Dauerschleife, aus der Endlosschleife Corona rauszukommen, einfach zu anderen und nachhaltigeren Möglichkeiten greifen." Markus Söder (CSU), bayerischer Ministerpräsident

FDP lehnt allgemeine Impfpflicht ab

Die FDP, die als Koalitionspartner mit der SPD und den Grünen in der Regierung sitzen könnte, hat da eine ganz andere Meinung, sagte die gesundheitspolitische Sprecherin Christine Aschenberg-Dugnus beim FDP-Landespartei in Schleswig-Holstein.

"Eine allgemeine Impflicht halte ich für verfassungswidrig." Christine Aschenberg-Dugnus (FDP), gesundheitspolitische Sprecherin der FDP

Derzeit diskutiere man über eine einrichtungsbezogene Impfpflicht, so Aschenberg-Dugnus weiter. Das beträfe dann Mitarbeiter etwa in Alten- oder Pflegeeinrichtungen sowie auch in Einrichtungen mit Menschen mit Behinderung. Denn dort seien "vulnerable Gruppen", die sich nicht wehren könnten.

Scholz: Zweifler überzeugen

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz setzt bei dieser Frage eher auf Überzeugen statt Zwingen, sagte er beim Landesparteitag der SPD in Brandenburg.

“Wir sollten uns jetzt auch nicht zurücklehnen und achselzuckend zur Kenntnis nehmen, dass einige noch nicht überzeugt. [...] Wir sollten aktiv diejenigen ansprechen, die Zweifel haben. Wir sollten versuchen, sie zu überzeugen." Olaf Scholz (SPD), Kanzlerkandidat

Wirte ächzen unter verschärften Maßnahmen

Das hofft unter anderem der Fürther Wirt Michael Urban. Die Branche muss unter den neu beschlossenen Verschärfungen leiden, sagt er. Weil die Politik es versäumt habe, frühzeitig Konzepte für den Herbst zu erarbeiten, müssten er und seine Kollegen leiden. Deshalb fordert er Entschädigungszahlungen wie im vergangenen Jahr.

Doch er sieht auch bei den Impf-Unwilligen zumindest eine Mitverantwortung für die Misere. Deshalb sagt er: "Ich wäre für eine allgemeine Impfpflicht, weil es für mich für der einzige Weg, wie wir wieder zur Normalität kommen".

Für dieses Weihnachten ist es zu spät

Egal wie die Entscheidung letztendlich ausfällt: Für dieses Weihnachten käme eine Impflicht ohnehin zu spät. Aber vielleicht wird ja das nächste etwas festlicher.