Pflege-Impfpflicht verschärft Probleme am Klinikum Main-Spessart

Mit Sorge betrachtet die Geschäftsleitung des Klinikums Main-Spessart in Lohr am Main die Entwicklungen zu der am 15. März in Kraft getreten Corona-Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen. Nach aktuellem Stand liegt bei 55 Mitarbeitenden im Klinikum selbst und den dazu gehörenden Seniorenzentren noch kein Impf- oder Genesenen-Nachweis oder ein ärztliches Zeugnis über eine medizinische Kontraindikation vor. Darüber hat am Mittwoch Klinikreferent René Bostelaar die Kreisräte im Werkausschuss des Eigenbetriebs Klinikum informiert. Insgesamt arbeiten für das Klinikum Main-Spessart in all seinen Einrichtungen rund 1.050 Menschen.

Zum Artikel: Personalmangel bringt Bayerns Kliniken an Belastungsgrenze

Pflegekräften droht Berufsverbot

Den 15 ungeimpften Krankenhaus-Pflegekräften und den 40 Mitarbeitern in den Seniorenheimen droht ein Berufsverbot. Ihnen wurde zunächst eine freiwillige Impfberatung durch das Gesundheitsamt angeboten.

Danach müssen die betroffenen Personen die erforderlichen Nachweise vorlegen, sonst droht ihnen ein Bußgeldverfahren. Es folgt die Anordnung eines Tätigkeits- beziehungsweise Betretungsverbots. Im Regelfall könne das aber nicht vor dem 1. Juli wirksam angeordnet werden.

Klinik investiert in Werbung

Zum großen Problem werden die Beschäftigten ohne Impfung vor allem, weil das Klinikum wie viele Einrichtungen im Gesundheitssektor ohnehin mit Personalmangel kämpft. In den letzten Wochen fehlten krankheitsbedingt zwischen 20 und 40 Mitarbeiter.

Deshalb wirbt das Klinikum jetzt verstärkt um Mitarbeiter und investiert im Bereich Marketing insgesamt 42.000 Euro. Neue Auszubildende als Pflegekraft bekommen mit Beginn ihrer Ausbildung jeweils ein Tablet und ein Smartphone zur Verfügung gestellt.