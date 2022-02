Impfpassfälschungen: Viele Betrugsversuche in Bayerns Apotheken

Allein im jungen Jahr 2022 hat das Bayerische Landeskriminalamt schon über 1.000 Fälschungs-Versuche bei Impfpässen aufgelistet. Meist sind es die Apotheken, die mutmaßliche Fälscher der Polizei melden. Denn diese kommen dorthin, um sich mit ihrem gelben Impfpass das digitale EU-Impf-Zertifikat zu holen. Das deutsche System macht es den Fälschern besonders leicht: Die gelben Impfpässe kann man ganz einfach im Internet bestellen und bei einschlägigen Foren finden Impfverweigerer Anleitungen, um sich dort selbst eine angebliche Impfung einzutragen.

Viele Fälscher stellen sich nicht schlau an

Elke Wanie, Apothekerin in Bad Aibling und Sprecherin bei der Landesapothekerkammer, berichtet, wie sie und Kollegen den Fälschern auf die Schliche kommen. Denn offenbar fällt es einigen schwer, alles richtig und logisch auszufüllen: "Einer kam mit einem Impfpass, da stimmte die Adresse des Impfzentrums nicht. Da war die Fälschung dann offensichtlich." Elke Wanie und ihre Kollegen haben in den letzten Monaten einen regelrechten Detektivinstinkt entwickelt und jede Menge Möglichkeiten gefunden, wie man Fälschungen erkennt. Die Details behalten sie natürlich für sich.

Chargenchecker hilft beim Erkennen von Betrügern

Eine besondere Hilfe bei der Detektivarbeit ist der neue Chargenchecker. Das ist ein Tool, das jetzt alle Apotheker auf ihrem Computer haben. Hier können sie die Chargennummer des Impfstoffs eingeben und unter anderem herausfinden, ob es diese Nummer tatsächlich gibt. Jede Impfstofflieferung verfügt über eine individuelle Chargennummer. Sie ist vergleichbar mit dem Nummernschild beim Auto. Darüber erhält der Apotheker viele Informationen, die er mit den Eintragungen im Impfpass abgleichen kann. Mehr Details sollen hier nicht stehen, aber Elke Wanie ist sehr froh, dieses Tool jetzt zu haben: "Besonders dieser Chargenchecker hat uns in den letzten Wochen sehr gut dabei geholfen, Betrügereien auf die Schliche zu kommen."

Impfbuchfälschung ist eine Straftat

Am 24. November ist ein verschärftes Gesetz in Kraft getreten, das die Fälschung von Impfpässen oder Testzertifikaten unter Strafe stellt. In besonders schweren Fällen drohen fünf Jahre Gefängnis. Andreas Wolf von der Marien-Apotheke in Oberaudorf hat es schon erlebt, dass die Polizei einen mutmaßlichen Fälscher mitgenommen hat: "Manche nehmen sich aber auch schnell ihren Impfpass und verschwinden. Dann sind sie natürlich nicht mehr so leicht greifbar." Elke Wanie, die Apothekerin aus Bad Aibling, berichtet aber, dass einige der Fälscher bekannte Kunden sind und sich so der Polizei nur schwer entziehen können.

Besonders viele Österreicher und Südtiroler

"Wir haben festgestellt, dass in den grenznahen Landkreisen viele österreichische und südtiroler Mitbürger das Angebot gern genutzt haben, um dann hier mit gefälschten Impfpässen vorstellig zu werden, um sich so ihr EU-Impfzertifikat zu erschleichen", berichtet Martin Emig vom Polizeipräsidium Oberbayern Süd, in Rosenheim.

Einer der Gründe, warum die Bürger aus den Nachbarländern nach Bayern kommen, könnten laut der Landesapothekerkammer die unterschiedlichen Systeme sein. In Österreich etwa gibt es ein nationales Impfregister und das digitale EU-Zertifikat erhalten die meisten direkt bei der Impfung. Der Weg über den wenig fälschungssicheren gelben Impfpass sei hier kaum möglich.

Auch in Deutschland wurde nachgebessert

Auch in Deutschland hat man sich bemüht, das System sicherer zu machen. Der Chargenchecker und die Abschreckung durch das verschärfte Gesetz, mit Haftstrafen bis zu fünf Jahren, sollen nach Meinung der Landesapothekerkammer inzwischen Wirkung zeigen.