Corona: Impfpannen und Chaos bei Impfstoff-Lieferung

Zusätzlich zum Impfzentrum in Altenmarkt hat das Landratsamt Traunstein einen Impfbus gekauft, der ab Februar im Einsatz sein wird. Nach Informationen des Landratsamts soll dann direkt im Bus nach Termin geimpft werden. Der Impfbus wird vorerst bis Ende März auf einer festgelegten Route an wechselnden Tagen vier Gemeinden in den äußersten Ecken des Landkreises anfahren: Grassau, Fridolfing, Schnaitsee und Ruhpolding.

Service für Traunsteiner im Rollstuhl

So soll gewährleistet werden, dass auch eingeschränkt mobile Menschen kürzere Wege zurücklegen müssen. Die Betriebszeiten werden von 9.00 -18.00 Uhr sein. Eine kurze Anfahrt sei dann zwar immer noch nötig, aber nicht so lange wie an den Hauptstandort in Altenmarkt. Nach Betriebsaufnahme könnte sich die Route auch ändern, falls der Bedarf andernorts größer ist. Da auch für den Impfbus noch nicht ausreichend Impfstoff vorhanden sei, seien derzeit noch keine Terminreservierungen möglich, sondern voraussichtlich erst ab Februar 2021, so das Landratsamt.