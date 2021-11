Impfempfehlung für Kinder sorgt für Nachfrage-Boom

Nachdem die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) am Donnerstag bekannt gegeben hat, dass sie nun auch empfiehlt, Kinder zwischen fünf und elf Jahren mit dem Impfstoff des Herstellers Biontech/Pfizer zu impfen, steigt die Nachfrage rasant. Der Nürnberger Kinderarzt Wolfgang Landendörfer und sein Team haben alle Hände voll zu tun. Auf allen Kanälen würden die Patienten nach einer Impfung fragen, am Telefon, per Email oder über die sozialen Netzwerke.

Am liebsten würde Landendörfer bald losimpfen, aber noch geht das nicht – zum einen fehlt noch eine Zulassung des Impfstoffs für Kinder, zum anderen hat auch die Ständige Impfkommission (STIKO) in Deutschland noch keine Empfehlung herausgebracht. Viele Ärzte orientieren sich an der Empfehlung der STIKO.

Priorisierung: Impfung benachteiligter Kinder

Kinderarzt Landendörfer würde auch ohne Empfehlung der STIKO damit beginnen, Kinder zwischen fünf und elf Jahren zu impfen. Besonders eine Zielgruppe hat er dabei im Auge: Kinder, deren Eltern sie aus Sorge vor einer Infektion zuhause lassen würden, sie nicht mit anderen Kindern spielen lassen und sie vielleicht auch nicht in Bildungseinrichtungen gehen lassen würden, will er als erstes impfen. Auch Kinder mit Grunderkrankungen will Wolfgang Landendörfer schnellstmöglich impfen. Er rechnet nicht vor Ende Dezember mit einer Empfehlung der STIKO. Zudem glaubt er, dass es keine generelle Empfehlung für das Impfen von Kindern durch die STIKO geben wird.

Erwachsenen-Impfstoff für Kinder?

Bis ein Impfstoff für Kinder auf den Markt kommt, wird es wohl noch einige Wochen dauern, glaubt Wolfgang Landendörfer. Theoretisch wäre es seiner Meinung nach auch möglich, eine geringere Dosis des Impfstoffs für Erwachsene von Biontech/Pfizer an Kindern zu verimpfen. Diese würden dann statt 0,3 nur 0,1 Milliliter des Impfstoffs erhalten. In Österreich sei das schon zulässig, in Deutschland noch nicht. Landendörfer wünscht sich, dass hier zum Beispiel das Bayerische Gesundheitsministerium bald nachzieht, sodass dies auch hier erlaubt ist.

mRNA-Impfstoffe – Gefahr für Kinder?

Ob eine Impfung bei Kindern gefährlich ist, darüber machen sich auch einige Mütter an der Uhlandschule in der Nürnberger Nordstadt sorgen. Einige würden ihre Kinder nicht impfen lassen, andere dagegen schon. Der Tenor ist bei vielen Müttern, die sich sorgen machen, ähnlich: Sie fürchten sich vor möglichen Nebenwirkungen und Langzeitfolgen durch den mRNA-Impfstoff.

Wissenschaftler hält Angst für unbegründet

Professor Claus-Dieter Kuhn von der Universität Bayreuth hält diese Angst für unbegründet. Er forscht seit längerem an Ribonukleinsäuren (RNA) und ist sich sicher, dass der Impfstoff von zum Beispiel Biontech/Pfizer keine erhöhte Gefahr für die Kinder darstellen würde. Die Zellen des Menschen seien voll von RNAs, die alle möglichen Informationen enthalten, so der Professor. Mit einer Impfung würde nur ein einziges anderes Molekül hinzugefügt werden. Gerade bei jungen Kindern sei der Organismus sogar noch potenter im Ablesen der mRNA (Messenger Ribonukleinsäure) des Impfstoffs, deshalb sei die Effektivität auch höher, ist sich Professor Kuhn sicher.

Corona-Impfstoff für Kinder ab 20. Dezember

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat den Impfstoff von Biontech/Pfizer aufgrund einer Studie empfohlen. Dabei wurden rund 2.000 Kinder untersucht. 1.305 Kinder hatten dabei den Impfstoff erhalten. Im Beobachtungszeitraum erkrankten drei von den geimpften Kindern, im Gegensatz zu 16 Kindern von den rund 600 aus der Placebogruppe. Schwere Nebenwirkungen durch den Impfstoff gab es hier bisher keine. Laut Bundesgesundheitsministerium sollen ab 20. Dezember die ersten Impfdosen für Kinder ausgeliefert werden.