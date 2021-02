Impfbilanz in Pflegeheimen: Rund 70 Prozent der Bewohner geimpft

Im Freistaat sind bisher rund 70 Prozent aller Pflegeheimbewohner gegen das Coronavirus geimpft worden. Das sind 89.551 Menschen. Nach Auskunft des Bayerischen Gesundheits- und Pflegeministeriums hat die Hälfte von ihnen bereits beide Impfungen erhalten. Die anderen warten noch auf die zweite Impfung, die in der Regel drei Wochen später erfolgt. Doch die Impfbereitschaft in den Einrichtungen ist unterschiedlich groß - wie Beispiele aus Nürnberg zeigen.

Rund 550 Menschen leben in Nürnbergs städtischen Pflegeheimen und mehr als die Hälfte hat bereits die komplette Corona-Impfung erhalten. Doch die Impfbereitschaft hängt stark davon ab, wie sehr ein Heim bisher von Corona betroffen war. In der Nürnberger Seniorenwohnanlage Platnersberg war die Beteiligung gut. Die 81-Jährige Bewohnerin Ute Steinhäuser erklärt, "jeder wollte und will sich impfen lassen". Sie selbst habe die Impfung gut vertragen, nur nach der ersten Gabe habe sie sich ein wenig flau gefühlt.

Impfbereitschaft hängt von Betroffenheit ab

Die Impfbereitschaft in Nürnbergs Seniorenheimen fällt ganz unterschiedlich aus, berichtet der Leiter der städtischen Heime, Michael Pflügner. In Einrichtungen, in denen das Coronavirus ausgebrochen ist, liege die Impfquote eher hoch. Doch in Heimen, die von der Pandemie verschont geblieben sind, sei die Impfbereitschaft deutlich geringer.

Derzeit schwanke die Quote der Geimpften zwischen 38 und 80 Prozent. Nach Angaben des bayerischen Gesundheitsministerium gehen derzeit aber laufend Nachmeldungen von impfwilligen Heimbewohnern bei den Impfzentren ein.

Impfschutz im Alter nicht so hoch wie bei jungen Menschen

Im Klinikum Nürnberg werden zurzeit auch Heimbewohner behandelt, die sich während der Zeit der Impfung infiziert haben. Das liege aber nicht an der Impfung, betont Prof. Markus Gosch, Chefarzt der Geriatrie am Klinikum Nürnberg, sondern an einem zeitlichen Zusammenhang: "Die Betroffenen haben sich wahrscheinlich kurz vor oder nach der Impfung mit dem Virus angesteckt. Denn ein Impfschutz tritt frühestens sieben Tage nach der ersten Impfung ein. Dieser baut sich außerdem zwischen der ersten und zweiten Impfung nur zu maximal 60 Prozent auf." Außerdem sei der Impfschutz im Alter nicht mehr ganz so hoch ist wie in jungen Jahren, wenn das Immunsystem noch deutlich sensibler reagiere.

Wie wird der Alltag in Heimen aussehen?

Ende Februar 2021 sollen möglichst Dreiviertel aller Pflegekräfte sowie 90 Prozent der Bewohner in Nürnbergs städtischen Heimen geimpft sein, rechnet der Leiter Michael Pflügner hoch. Doch damit werden nicht alle Probleme gelöst sein. Denn für ihn stellen sich viele Fragen: Beispielsweise ab wann können die Heimbewohner zu einer gewissen Normalität zurückkehren, wieder gemeinsam essen und Veranstaltungen im Heim besuchen? Wie sehen die künftigen Besuchs- und Hygienekonzepte aus?

Mit diesen Fragen beschäftigt sich nun eine Projektgruppe, in der es auch darum geht, ob künftig nur geimpfte Menschen in einem Pflegeheim neu aufgenommen werden.

Seniorin will nach Impfung in Ruhe alt werden

Ute Steinhäuser ist froh, dass sie zu den ersten Heimbewohnerinnen zählt, die beide Impfungen erhalten haben. Dadurch fühlt sich die 81-Jährige besser vor einer Infektion geschützt. Ihr größter Wunsch ist, dass sie in der Seniorenwohnanlage Platnersberg in Ruhe alt werden darf.