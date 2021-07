Corona-Impfaktionen in Bayreuth, Hof und Kulmbach

Je niedrigschwelliger das Angebot wird, umso höher sei die Chance, doch noch den einen oder anderen zu erreichen, der aktuell noch abwarten möchte, sagt der Bayreuther Hausarzt Ingo Rausch im Zusammenhang mit Sonderimpfaktionen gegen das Coronavirus.

Als Mitglied der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern zeigt sich Rausch aber von einem wirklich großen Schritt durch solche Aktionen aber nicht überzeugt. "Das hat man bei anderen Aktionen schon gesehen, dass der Andrang sehr gering ist und die Impfangebote abgebrochen werden mussten", so Rausch im BR-Gespräch.

Der Hausarzt ist der Meinung, dass es andere Maßnahmen und vor allem politische Entscheidungen bräuchte, wie etwa kostenpflichtige Tests für Ungeimpfte. Die Kosten müsse der Einzelne tragen, nicht mehr der Steuerzahler. Nichtsdestotrotz: Auch in Bayreuth finden in diesen Tagen Sonderimpfaktionen statt.

Bayreuth: Ein Stich dank Johnson & Johnson

"Einmal gepikst, bevor du fliegst" – so lautet vor den Sommerferien das Motto des Landratsamtes Bayreuth für Stadt und Umland. In einer Mitteilung heißt es, dass man gezielt auf Urlaubsabsichten der potenziellen Impflinge setze. Angeboten wird am 14. und 21. Juli daher die Einmalimpfung mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson. 400 Impfdosen stehen von 13.45 Uhr bis 20.15 Uhr in der Turnhalle am Bayreuther Stadtbad zur Verfügung, teilt das Landratsamt mit.

Hof: Fokus liegt auf Zweitimpfungen

In Hof wurde bereits in dieser Woche auf dem Hochschulcampus den Studierenden ein Impfangebot gemacht. Eine weitere Aktion soll am 3. August folgen, dann mit dem Schwerpunkt auf Zweitimpfungen, heißt es in einer Mitteilung der Hochschule.

Auch die Bayerische Staatsregierung hat mittlerweile angekündigt, Studierende im Rahmen von gesonderten Impfaktionen gezielt immunisieren zu wollen.

Kulmbach: Biontech auf dem EKU-Platz

In Kulmbach soll am Samstag an alle Impfwilligen Biontech verimpft werden. Einzige Voraussetzung: Eine Registrierung beim Bayerischen Impfzentrum. Von 8 bis 12 Uhr bietet die Stadt am EKU-Platz die Corona-Schutzimpfung an. Ein Termin ist nicht nötig. Ein digitaler Impfnachweis über die Impfung wird vor Ort ausgestellt.