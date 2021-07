Corona-Impfaktionen: In Badehose, auf dem Berg oder beim Konzert

Wer es nichts ins Impfzentrum schafft, kann sich am Wochenende in Bayern an ungewöhnlichen Orten gegen Corona impfen lassen. Besonders hoch hinaus will das Berchtesgadener Land: In der oberbayerischen Urlaubsregion können sich Ausflügler am Samstag auf 1.800 Metern an der Bergstation des Jenner gegen Corona impfen lassen. Von 10.00 bis 17.00 Uhr ist ein mobiles Impf-Team im Innenbereich der Gondelstation im Einsatz. "Es ist gut möglich, dass wir die höchste Impfstation Deutschlands haben, aber garantieren kann ich das nicht", sagte Alexandra Rothenbuchner, Sprecherin des Landratsamtes. Allerdings gibt es die klare Empfehlung, sich nach der Impfung auszuruhen und keine Wanderung zu machen.

Impfbus beim Tollwood in München

In München gibt es unter anderem beim Tollwood einen Impfbus, außerdem Late Night-Impfungen im Filmcasino. Mobile Impfteams sind nach Angaben der Stadt auch in mehreren Moscheen im Einsatz.