Wemdinger Impfskandal: Möglicherweise Hunderte Betroffene

Nach anonymen Hinweisen und ersten Ermittlungen hat sich der Verdacht gegen den Wemdinger Allgemeinmediziner Dr. Gerhard Holst erhärtet. Das sagte der Leiter der Kriminalpolizei Dillingen, Michael Lechner, am frühen Dienstagnachmittag. Gemeinsam mit dem Landratsamt Donau-Ries und der Staatsanwaltschaft Augsburg informierte er über den Stand der Ermittlungen zum Impf-Skandal in Schwaben.

Nach bisherigen Erkenntnissen gebe es einerseits Betroffene, die nur für einen Stempel im Impfbuch in die Arzt-Praxis gegangen seien und keine Spritze bekommen hätten, erläuterte Landrat Stefan Rößle (CSU). Andererseits gebe es Patienten, die davon ausgegangen seien, korrekt geimpft worden zu sein, obwohl dies wohl nicht der Fall gewesen sei.

Arzt-Namensnennung zur Gefahrenabwehr

Die Entscheidung, den vollständigen Namen des Arztes öffentlich zu machen, hat der Landrat von Donau-Ries, Stefan Rößle, getroffen. Rößler begründete diesen Schritt mit der Gefahrenabwehr für die Bevölkerung. Denn unter den geimpften Patienten des Wemdinger Arztes könnten auch solche mit schweren Vorerkrankungen sein, die davon ausgehen einen entsprechenden Corona-Impfschutz zu haben, in Wahrheit aber nicht geschützt sind. Nach Abwägung zwischen Gefahrenabwehr und der Wahrung individueller Persönlichkeitsrechte, habe sich Rößle deshalb zu diesem Schritt entschieden.

Genaue Zahl der Betroffenen muss noch ermittelt werden

Am vergangenen Mittwoch waren die Praxis- und Privaträume des Wemdinger Allgemeinmediziners durchsucht und dabei umfangreiche Unterlagen sichergestellt worden, so der Leiter der Kriminalpolizei Dillingen, Michael Lechner. Diese müssten jetzt gesichtet und ausgewertet, Befragungen durchgeführt werden. Nach aktuellen Schätzungen könnte es jedoch mehrere Hundert Betroffene geben, die fälschlicherweise davon ausgehen, tatsächlich eine Coronaschutz-Impfung bekommen zu haben. Andere wiederum könnten nur das Zertifikat, nicht aber die Impfung erhalten haben, so die Ermittler.

Seit längerem Gerüchte um Arzt-Praxis

Michael Lechner von der Kriminalpolizei erklärte, dass es schon schon seit längerer Zeit Gerüchte um den Arzt in Wemding gegeben habe. Darum hätten sich Menschen auf Antikörper testen lassen, schon bevor es die Durchsuchungen gegeben hatte. Diese hätten dann gezeigt, dass die Betroffenen wohl keinen Impfschutz hatten. Seit August seien dann auch anonyme Hinweise bei der Polizei eingegangen. Nachdem diese verifiziert worden seien, schritten die Ermittler ein.

Nach der Razzia hatte der Arzt seine Praxis zunächst selbst geschlossen. Den Patienten wurde mitgeteilt, dass wegen Krankheit nicht geöffnet werde. Der Landrat betonte, dass seine Behörde aufgrund der Vorwürfe verhindern wollte, dass die Hausarztpraxis wieder Patienten behandelt. Dem Mediziner sei daher mittlerweile der Betrieb untersagt worden.

Antigentests sollen Auskunft über tatsächlichen Impfstatus geben

Für alle Betroffenen gilt: Das Landratsamt hat eine Hotline (Telefon: 0906-74443) eingerichtet, unter der sich besorgte Menschen melden und Informationen zum weiteren Verlauf bekommen können. Zunächst sollen Antikörper-Tests für Klarheit über deren tatsächlichen Impfstatus sorgen. Das sagte die Leiterin des Gesundheitsamtes Donau-Ries, Dr. Raffaella Hesse. Aktuell gibt es deshalb auch keine generelle Impfempfehlung für die Betroffenen, so die Medizinerin. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen aber sogenannte Sonderimpf-Termine angeboten werden. Bis dahin rät Hesse den Patienten zur besonderen Vorsicht und zum Tragen von FFP2-Masken.

Ermittlungen stehen erst am Anfang

Andreas Dobler von der Staatsanwaltschaft Augsburg machte bei der Pressekonferenz deutlich, dass die Ermittler erst ganz am Anfang der Arbeit stünden. Die meisten Details seien demnach noch ungeklärt. Sind alle Betroffenen bereits ermittelt? Sind Patienten zwischendurch an Covid erkrankt? Sind tatsächlich Menschen aus dem ganzen Land zur Impfung in Wemding angereist? Auf diese Fragen gab es am Dienstagnachmittag noch keine Antworten. Auch ob sich der unter Verdacht stehende Arzt zu den Vorwürfen bereits geäußert habe, wollte Andreas Dobler von der Augsburger Staatsanwaltschaft nicht sagen. Ermittelt werde aber jetzt unter anderen wegen möglichen Urkunden-Delikten und wegen möglicher Körperverletzung.