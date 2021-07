Biontech statt Bratwurst: Impfaktion in Bamberger Gaststätte

Wer als Restaurantinhaber eine Ärztin als Stammgast hat, redet mit ihr in diesen Zeiten zwangsläufig auch über die Pandemie. Während Farsin Nassre Esfahani von der Angst erzählte, seinen Betrieb bei steigenden Inzidenzen möglicherweise wieder schließen zu müssen, berichtete Allgemeinärztin Doris Selder von der stockenden Impfbereitschaft. Wenige Tage nach diesem Gespräch kam die Medizinerin mit folgender Idee auf Farsin Nassre Esfahani zu: Mit einer Impfaktion in seinem Gasthaus könne man beiden Problemen entgegenwirken.

Bamberg: Im Gasthaus Pelikan wird Biontech verspritzt

Deshalb findet in der Gaststätte "Pelikan" heute Abend eine Sonderimpfaktion statt. Ohne Termin können sich Impfwillige mit dem Impfstoff von Biontech spritzen lassen, heißt es auf der Website der Arztpraxis von Franz Rudel und Doris Selder. Zwischen 17 und 20 Uhr wird der Impfstoff in der Unteren Sandstraße 45 verteilt. "Die späte Uhrzeit haben wir deswegen gewählt, damit die Leute nach der Arbeit vorbeischauen können", so Farsin Nassre Esfahani im BR-Gespräch. Die zweite Impfung findet dann am 11. August statt.

Corona-Impfaktion im Restaurant schlägt hohe Wellen

"Wenn zehn Leute kommen würden, wären immerhin zehn weitere geimpft": Mit dieser Devise ging Farsin Nassre Esfahani an den Termin heran. Als Werbeaktion habe er den Temin nicht geplant. Er habe damit auch nicht im Rampenlicht stehen wollen. Auf Facebook wurde ein entsprechender Post knapp 100 Mal geteilt und auch sonst stößt die Veranstaltung auf viel positive Resonanz im Netz. Selbst Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) hat die Aktion auf Instagram geteilt.