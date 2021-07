Hof veranstaltet Bayerns erste große Impfaktion für Jugendliche

Die Stadt Hof führt mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 21,8 weiter die bundesweite Inzidenz-Liste des Robert Koch-Instituts an. Nicht zuletzt deswegen können sich am Freitag und Samstag in der Freiheitshalle Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren gegen Covid-19 impfen lassen. Es ist die erste große Impfaktion für diese Altersklasse in Bayern. Markus Söder hat angekündigt, die Aktion zu besuchen.

Geimpft wird mit dem Impfstoff von Biontech. Dieser ist für Jugendliche ab zwölf Jahren zugelassen. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte in Bayern begrüßte diese Entscheidung. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Impfung gegen Covid-19 allerdings erst ab 18 Jahren. Für Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahren empfiehlt sie die Schutzimpfung nur, wenn aufgrund von Vorerkrankungen ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf der Erkrankung besteht.

In Hof werden Zwölfjährige auch ohne Vorerkrankung geimpft

Bei der Impfaktion von Stadt, Landkreis, Hausärzten und Impfzentrum in Hof ist eine Impfung dieser Altersgruppe nach ärztlicher Aufklärung auch ohne Vorerkrankungen möglich. Mit Blick auf die bevorstehenden Sommerferien gelte es, sich und damit auch andere bestmöglich zu schützen, betont der ärztliche Leiter des Impfzentrums Hofer Land, Johann Schötz, in einer Pressemitteilung des Landratsamts.

Der Mediziner glaubt, dass die Jugendlichen noch vor den Sommerferien beide Schutzimpfungen erhalten könnten. Vor allem vor dem Hintergrund der Delta-Variante, die sich zunehmend auch in Bayern ausbreitet, sei es besonders wichtig, sich impfen zu lassen, so Thomas Hertel, organisatorischer Leiter des Impfzentrums Hof.

Zwei Impfungen gegen Corona noch vor den Sommerferien

Der Freistaat Bayern hatte deshalb bereits Ende vergangener Woche die Impfpriorisierung für Impfzentren aufgehoben und parallel dazu für Juli mehr Impfstoff angekündigt. Das Ziel der Landesregierung: Bis zu den Sommerferien sollen 70 Prozent der Bayern erstgeimpft und 50 Prozent zweitgeimpft sein. Bis Ende September sollten dann 85 Prozent der über 18-Jährigen einen vollständigen Impfschutz haben.

Auch die Eltern der Schüler können sich im Rahmen der Hofer Impfaktion impfen lassen. Los geht's um 12 Uhr in der Hofer Freiheitshalle. Während am Freitag kein Termin notwendig ist, müssen sich die Schüler für einen Termin am Samstag über ihre Schulen anmelden. Mehr als 500 Schüler haben das dem Hofer Landrat Oliver Bär (CSU) zufolge bereits getan.