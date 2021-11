Corona im Stadtrat: München sagt Sitzungen bis Mitte Dezember ab

Nachdem sich mehrere Stadtratsmitglieder mit Corona infiziert haben, werden bis zum 15. Dezember alle Ausschuss-Sitzungen des Münchner Stadtrates abgesagt. Das gab die Stadt am Dienstagnachmittag bekannt.

Videokonferenzen statt Sitzungen

Stattdessen sollen die anstehenden Themen in öffentlichen Videokonferenzen besprochen werden. Beschlüsse können dort aber aus rechtlichen Gründen nicht gefasst werden. Die Vollversammlung am 15. Dezember soll dann "in kleinstmöglicher Besetzung" stattfinden. Die Mehrheitsverhältnisse sollen jedoch sichergestellt werden, wie es heißt. In dieser verkleinerten Vollversammlung werden nach Angaben der Stadt dann nur die nötigsten Beschlüsse gefasst. Erst am 19. Januar soll der städtische Haushalt beschlossen werden.

Wie viele Stadträte infiziert sind noch unklar

Nach dem Plenum am vergangenen Donnerstag hatten zahlreiche Stadratsmitglieder über die Corona-Warn-App Hinweise auf ein erhöhtes Infektionsrisiko erhalten. Mehrere wurden positiv getestet. Wie viele Stadträte sich tatsächlich infiziert haben, ist noch nicht bekannt. Nach Angaben der Stadt liegen noch nicht alle PCR-Testergebnisse vor. Die Sitzungen des Münchner Stadtrates sind in der Regel öffentlich. Es gilt die 3G-Regel sowie eine FFP2 Maskenpflicht - auch am Platz.

Positive Reaktionen auf Beschluss

Am Dienstagnachmittag hatten die Fraktionen im Münchner Rathaus zusammen mit Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) über die aktuelle Situation beraten. Reiter bedankte sich in einem schriftlichen Statement ausdrücklich bei den Fraktionen für die einvernehmliche Lösung. Dies zeige, so Reiter, dass man auch in schwierigen Situationen konstruktiv und flexibel arbeiten könne.

Die CSU-Fraktion im Münchner Rathaus würdigte in einer ersten Stellungnahme den Beschluss des Oberbürgermeisters als die einzig richtige Reaktion auf das aktuelle Infektionsgeschehen. "Mit Ausschuss-Sitzungen in Videokonferenzen, einer reduzierten Besetzung in der Vollversammlung im Dezember und der Verschiebung der Haushaltsdebatte in den Januar sorgen wir dafür, dass alle wichtigen Beschlüsse gefasst und die demokratischen Prozesse weiterlaufen können", betont auch SPD-Fraktionssprecherin Anne Hübner: "Wir stellen unsere Arbeit nicht ein, wir verlegen sie ins Digitale."