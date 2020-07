vor 39 Minuten

Corona im Sommer: Wie viel Party ist erlaubt?

Partys in Corona-Zeiten sorgen in vielen Städten für Diskussionen: Anwohner beschweren sich über Lärm und Müll. In Regensburg diskutiert die Stadt eine Sperrung von Partyzonen, in Straubing will die Polizei ihre Kontrollen verstärken.