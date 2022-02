Corona im Skandal-Pflegeheim: Jetzt wird verlegt

Wie geht es weiter im Augsburger Pflegeheim in der Ebnerstraße? BR-Recherchen hatten dort erhebliche Missstände in der Versorgung der alten Menschen festgestellt. Mitarbeiter des Gesundheitsamts der Stadt Augsburg sowie des Bayerischen Landesamts für Gesundheit sind seit heute Vormittag in der Pflegeeinrichtung im Augsburger Stadtteil Oberhausen vor Ort, um sich nach dem Corona-Ausbruch einen Überblick zu verschaffen.

Prüfung der Hygiene-Maßnahmen nach Corona-Ausbruch

In Ganzkörper-Schutzanzügen und mit Schutzbrillen standen die Mitarbeiter allerdings erst einmal etliche Minuten klingend und klopfend vor der Tür, weil ihnen die Eingangstür nicht geöffnet wurde. Laut einer Sprecherin der Stadt müssen die Gesundheitsschutzexperten nach einem Corona-Ausbruch die Hygienemaßnahmen überprüfen. Zudem müsse die weitere Verlegung von Patienten vorbereitet werden.

Bewohner werden in andere Einrichtungen in Augsburg verlegt

Wie berichtet, sind gestern bereits rund 25 Bewohner in andere Einrichtungen in Augsburg verlegt worden. Der Grund dafür ist laut Stadt, dass die Pflege in der Einrichtung in der Ebnerstraße nicht mehr gewährleistet sei, zumal es auch beim Personal etliche Coronafälle gebe. Am Nachmittag will die Stadt dazu Stellung nehmen.

Angehörige zwischen Vorwürfen und Sorge

Für die Angehörigen ist das Ganze nicht einfach. Rudolf S. etwa wartet bereits seit geraumer Zeit im Regen auf der Straße vor dem Eingang, er will seinen Vater abholen und zum Arzt bringen, das Taxameter im wartenden Taxi läuft. Sein Vater steht weniger Meter entfernt hinter einer Glastür, darf aber die Einrichtung nicht verlassen, weil noch ein Test aussteht.

Rudolf S. ist wütend, er sorgt sich um seinen Vater und will sich nicht den Schwarzen Peter zuschieben lassen. Immer wieder bekomme er zu hören, erzählt er im Gespräch mit dem BR, warum er seinen Vater in dieses Heim gebracht habe: "Aber was hätte ich tun sollen? Er war damals in Kurzzeitpflege und musste dann bleiben, es hat ihm auch gefallen." Meistens sei auch alles in Ordnung gewesen, so Rudolf S.

Was machen Bewohner ohne Angehörige?

Die Pflegedienstleitung habe auch schnell reagiert, wenn es etwas zu beanstanden gegeben habe, "Kleinigkeiten nur" seien das gewesen, etwa bei der Wundversorgung. Allerdings sei sein Vater auch noch recht selbstständig und mobil, er könne sich selbst etwas zu trinken holen und telefonieren und bekomme regelmäßig Besuch. "Aber wehe dem, der allein auf die angewiesen ist", meint Rudolf S. nachdenklich, "da ist anscheinend was schief gelaufen".