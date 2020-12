Corona im Seniorenheim: "Ständig Angst um Mama"

Jedes Mal, wenn das Telefon klingelt, zuckt Kerstin Rathgeb zusammen. Aus Angst vor schlechten Nachrichten. Die Mutter der 38-Jährigen ist seit Jahren ein Pflegefall und lebt im Heim. In einem Heim, in dem inzwischen fast alle Bewohner mit Covid-19 infiziert sind, über 20 von 66 sind bereits verstorben. Seit einigen Wochen wütet das Virus in dem Heim im Landkreis Dillingen. "Das ist die Hölle, dieser Gedanke, dass das so schnell gehen kann. Im Frühjahr dachten wir noch, das Heim bleibt verschont", sagt Kerstin Rathgeb aus Dattenhausen.

Ständig Meldungen über Tote in Heimen, auch aus dem Heim, in dem ihre Mutter lebt - mit diesen Gedanken muss sie leben. Das sei furchtbar, so die 38-Jährige, sie bete einfach nur jeden Tag, dass keine schlechte Nachricht kommt. Der Gedanke, ihre Mutter müsste alleine in dem Heim sterben, ohne Begleitung, umgeben von vermummten Menschen ist für sie kaum auszuhalten. Sie beginnt zu weinen.

Enkelin hat keinen Bezug mehr zur Oma

Im Frühjahr hat sie ihre Mutter noch besucht, mit den Enkeln. Draußen, im Garten, durfte man sich treffen. Der Heimalltag mit der Mutter sei aber schon damals weggebrochen. Anfangs hätten sie gedacht, die paar Wochen, die sind bald rum, bald wird es wieder besser. "Aber als das immer länger gedauert hat und auch die Toten in den Heimen mehr wurden, dann wurde einem klar – okay, so schnell wird das nichts mehr."

Trotzdem fährt sie regelmäßig zu dem Heim, gibt frisches Obst oder Lebkuchen für ihre Mutter ab. Ihr Sohn schreibt Briefe an die Oma, sie schicken Fotos. Das Zwischenmenschliche aber fehlt einfach. Ihre kleine vierjährige Tochter habe gar keinen Bezug mehr zur Oma, die sie jetzt monatelang nicht gesehen habe. Wann sie sie wieder sehen wird, und ob, ist ungewiss.

Pflegerinnen und Pfleger tun ihr Bestes

Etwas Halt gibt Kerstin Rathgeb der Gedanke, dass ihre Mutter gerne in dem Heim lebt, sich dort wohlfühlt. Das Personal kümmere sich sehr, ihre Mutter sei außerdem nicht dement, verstehe, dass das so sein müsse, und beklage sich nicht. Noch schwieriger sei es für Angehörige, die ständig ein schlechtes Gewissen hätten, ihre Mutter oder Vater dort allein zu lassen. Das habe sie nicht. Sie weiß, die Pflegerinnen und Pfleger tun, was sie können.

Kerstin Rathgeb weiß aber auch: Ein Großteil des Personals ist infiziert, in Quarantäne. Die Arbeit im Heim ist kaum mehr zu stemmen. Aushilfen, etwa vom Arbeiter-Samariterbund, sind eingesprungen, Unterstützung kommt auch von der Bundeswehr. Sonst wäre die Arbeit nicht zu bewältigen. Denn das Virus ist allgegenwärtig in dem Heim. Auch ihre Mutter war schon im Krankenhaus, zeigte Symptome, der Test war zum Glück negativ. So ist sie wieder zurück, es gehe ihr den Umständen entsprechend, sagt ihre Tochter.

Etwa ein Drittel der Heimbewohner an oder mit Corona gestorben

Wie die Statistik zeigt, sind es meist alte Menschen mit Vorerkrankungen, die an oder mit Corona sterben. Das zeigen die nackten Zahlen, dahinter aber stehen einzelne Menschenleben, und das ist Kerstin Rathgeb sehr wichtig. "Mich regt das einfach auf, dass unterschieden wird – der war alt und mit Vorerkrankungen und Heimbewohner – praktisch, ja, der darf ja sterben – und der 65-jährige Marathonläufer, bei dem heißt es, oh je, dass der an Corona gestorben ist, ist ja schlimm."

Diese Unterscheidung mache sie sehr wütend und traurig. "Dieses Grundthema in der Gesellschaft, was ist ein Menschenleben wert, das bringt uns Corona krass vor Augen", sagt die 38 Jahre alte Mutter von zwei Kindern.

Weihnachten ohne Oma und ohne Heimbesuch

Eigentlich hat sich die ganze Familie am ersten Feiertag immer im Pflegeheim getroffen und dort die Mutter und Oma besucht. Dort gab es einen großen Christbaum, Plätzchen und Tee brachten die Rathgebs mit und verteilten Geschenke. Heuer ist das nicht so. Dieses Jahr hofft Kerstin Rathgeb, dass es keine schlechten Nachrichten aus dem Heim gibt.