Corona im Seniorenheim: Fotoshooting macht Weihnachtsstimmung

In ihrem Appartement hat Christa Hackstein schon weihnachtlich dekoriert: Kerzen und sogar eine Krippe hat sie aufgestellt. Die 86-Jährige wohnt seit gut zwei Jahren im Hans-Sponsel-Haus der AWO in Würzburg. Heute steht ein ganz besonderer Termin an: ein weihnachtliches Fotoshooting.

Bewohnerin: "Wir waren monatelang eingesperrt"

Voller Vorfreude sucht Hackstein das passende Outfit heraus. Sie freue sich über alles, was Abwechslung bringt, sagt sie. Denn: Ja, es ist Pandemie – aber es ist auch Weihnachtszeit. Für die Bewohnerinnen und Bewohner hier im AWO-Seniorenheim ist so eine Aktion keine Selbstverständlichkeit. Für sie gab es in diesem Advent kaum eine Chance zu feiern. "Außerdem waren wir ja Monate total eingesperrt", sagt Hackstein.

Weihnachten 2020: Sechs Corona-Tote im Heim

Rückblick - März 2020: In einem Seniorenheim in Würzburg verstirbt der erste Mensch in Bayern an Corona . Auch das Würzburger Hans-Sponsel-Haus trifft die Pandemie hart. 19 Bewohnerinnen und Bewohner sterben innerhalb weniger Wochen. Kurz vor Weihnachten schlägt die zweite Welle zu. Eigentlich war man vorbereitet – aber wieder sind zahlreiche Bewohner und Pflegekräfte infiziert. Alleine zwischen Heilig Abend und Silvester sterben sechs Bewohner.

Spurlos ist diese schlimme Zeit an niemandem vorüber gegangen, sagt Robert Keppner, Leiter des AWO-Seniorenheims: "Viele haben ja auch Mitbewohner verloren. Das hat natürlich Auswirkungen. Etwa, dass sie besonders vorsichtig sind, sich impfen lassen, Masken tragen. Das sind alles Dinge, die sie verinnerlicht haben."

Fotoshooting soll schöne Erinnerungen schaffen

Aktuell gilt für Besucher hier die 3G Plus-Regel. Und derzeit sind keine Bewohner oder Mitarbeiter infiziert. Die Testungen sind zur Routine geworden.

Aktionen wie das Fotoshooting sollen frischen Wind in den Alltag der Heimbewohner bringen: Zwei Mitarbeiterinnen der Sozialen Betreuung haben die Hauskapelle, die zurzeit ohnehin nicht genutzt werden kann, zu einem Foto-Studio umgebaut. Christa Hackstein fühlt sich in der weihnachtlichen Foto-Kulisse sofort wohl.

Weihnachtliche Kulisse und Accessoires

Nicole Walter und ihre Kollegin von der Sozialen Betreuung haben eine gemütliche Kulisse inszeniert - so könnte das Wohnzimmer vom Weihnachtsmann aussehen. Nicole Walter, Initiatorin des Shootings, holt eine große Wäschewanne mit allerlei Accessoires: eine grüne Glitzermütze in Form eines Tannenbaums, ein Haarreif mit einem kleinen Bäumchen obendrauf – beim Durchwühlen der Sachen steht Hackstein die Freude ins Gesicht geschrieben.

Schlimme Erinnerungen an das vergangene Jahr

Schließlich entscheidet sich die ehemalige Sonderpädagogin für die schlichte Variante: eine große silberne Christbaumkugel, die die kleine Frau mit beiden Händen hochhält. Unbeschwert sein, sich auf Weihnachten freuen – das wissen die beiden Frauen zu schätzen. Ein Weihnachten wie vergangenes Jahr will sie nicht mehr erleben: "Außer bei mir waren alle Zimmer auf meinem Flur infiziert", erinnert sich Hackstein.

Großer Einsatz der Pflegekräfte und Mitarbeiter

Über Tage und Wochen 13-Stunden Schichten in Ganzkörper-Schutzanzügen schieben – das bedeuteten die vielen Corona-Infektionen für die Pflegekräfte. Nicole Walter, die Leiterin der Sozialen Betreuung, blickt auf das Weihnachtsfoto aus dem Vorjahr. Zu sehen ist ihre Belegschaft in Schutzkleidung und ein einziger Weihnachtsbaum.

Doch auch durch diesen ist ihnen bewusst geworden: Es ist Heilig Abend und wir sind bei unseren Bewohnern. "Eigentlich wäre die Familie wichtiger, aber die muss zurückstehen. Das vergisst man nicht. Das sind wirklich emotionale Momente", sagt sie.

Seniorin will Fotos als Weihnachtskarte verschicken

Umso mehr soll Weihnachten in diesem Jahr mit schönen Momenten erinnert werden. Die Fotos will die 86-Jährige als Weihnachtskarte an gute Freunde schicken. Sie wünscht sich, dass kein Mensch im Haus wieder krank wird.