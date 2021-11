Corona im Raum Schweinfurt: Fast nur Ungeimpfte in Kliniken

Mitarbeiter vom Gesundheitsamt im Landkreis Schweinfurt haben bei Ärzten in der Region nachgefragt, wer aktuell wegen Corona behandelt wird. Die Antwort aus den Krankenhäusern Leopoldina und St. Josef in Schweinfurt sowie Geomed in Gerolzhofen (Lkr. Schweinfurt) zeigt, dass fast alle Patienten, die wegen Corona in den zurückliegenden Monaten in einem dieser Krankenhäuser intensivmedizinisch behandelt worden sind, nicht geimpft waren.

Mediziner: Corona-Schutzimpfung verhindert schlimmen Krankheitsverlauf

Dr. Alexander Kraus, der an der Geomed-Kreisklinik COVID-Patienten auf der Isolations-Station betreut, ist sich sicher, dass die Corona-Schutzimpfung eine sehr große Zahl an Menschen davor bewahrt, stationär und hier womöglich sogar intensivmedizinisch betreut werden zu müssen. "Es sind so gut wie ausschließlich ungeimpfte Patientinnen und Patienten, die bei uns auf der Corona-Intensivstation liegen", sagt der erfahrene Internist. Die wenigen geimpften Patientinnen und Patienten, die stationär wegen Corona aufgenommen werden, seien in der Regel hochbetagte Personen mit Vorerkrankungen, deren Zweitimpfung oft bereits länger als sechs Monate zurückliegt. Im Zeitraum August bis Ende Oktober wurden in der Geomed-Kreisklinik 8 an COVID-19 erkrankte Patientinnen und Patienten stationär behandelt. 5 davon waren nicht geimpft, einmal lag eine unvollständige Impfung vor.

Feststellung: Fast alle Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation waren nicht geimpft

Am 8. August 2021 konnte das St-Josef-Krankenhaus in Schweinfurt melden, dass die dortige Intensivstation nach 272 Tagen endlich ohne Corona-Patienten ist. Doch die Freude und die Zeit zum Aufatmen währten nur kurz, denn bereits am 31. August wurde dort der nächste Corona-Patient auf die Intensivstation verlegt. Seither hatte das St. Josef sogar wieder Tage dabei, an denen gleichzeitig vier bis fünf Patientinnen und Patienten beatmet werden mussten. Auf der Covid-Station 2.2 versorgte das Krankenhaus im August nach Auskunft von Kathrin Kupka-Hahn, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit am St. Josef, in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder einen Patienten oder eine Patientin. Mittlerweile sind die Zahlen wieder auf bis zu zwölf Patientinnen und Patienten angestiegen. Bezeichnend hierbei: Fast alle Patientinnen und Patienten, die seit dem 31. August auf der Intensivstation im St. Josef beatmet beziehungsweise behandelt wurden, waren laut Kupka-Hahn nicht geimpft.

Ärzte wegen geringer Impfbereitschaft in der Bevölkerung frustriert

Seit Beginn der Pandemie wurden am städtischen Leopoldina-Krankenhaus in Schweinfurt etwa 700 Patientinnen und Patienten versorgt, die mit dem Corona-Virus infiziert waren. Davon wurden etwa 200 intensivmedizinisch betreut. Nach einem ruhigen Sommer und der Möglichkeit, sich mit einer Impfung gegen die schwere Erkrankung zu schützen, war die Hoffnung auf ein Ende der Pandemie greifbar. Leider zeigen sich aber auch am städtischen Krankenhaus die Auswirkungen der immer noch zu geringen Impfbereitschaft in der Bevölkerung. Mit den aktuell steigenden Inzidenzen rechnet man auch am Leopoldina mit einer steigenden Anzahl von Patientinnen und Patienten, die auf Grund einer Covid-19-Erkrankung behandelt werden müssen.

Dies zeigt bereits die Entwicklung in den vergangenen Wochen, wie Prof. Dr. Hauke Rensing, Chefarzt Anästhesie und operative Intensivmedizin im Leopoldina-Krankenhaus, erklärt: "Wir bemerken in den letzten Wochen wieder einen deutlichen Anstieg der Patientinnen und Patienten, die in unserem Haus und auch auf den Intensivstationen aufgrund einer Coronainfektion behandelt werden müssen."

Auffällig ist inzwischen aber, dass geimpfte Patienten bisher keine schweren Krankheitsverläufe aufweisen. Alle Patientinnen und Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen, weisen dagegen keinen Impfschutz auf: "Die Tatsache, dass mehr als 80 Prozent der Corona-Patienten, die in unserem Haus versorgt werden und 100 Prozent der auf den Intensivstationen versorgten Patienten, nicht geimpft sind, sorgt dabei für eine gewisse Frustration", sagt er.

Schwer erkrankte Corona-Patienten werden immer jünger

Deutlich wird im Moment auch, dass das Alter der schwer erkrankten Patientinnen und Patienten wesentlich niedriger ist als noch zu Beginn der Pandemie. Der Altersdurchschnitt der behandelten Patientinnen und Patienten liegt im Leopoldina aktuell bei ungefähr 60 Jahren. Im Gegensatz zum Beginn der Pandemie sind jetzt in der Regel nicht die Hochbetagten die größte Risikogruppe, sondern Menschen mittleren Alters. Sie weisen auch nicht unbedingt eine Vorerkrankung auf, haben aber bisher auf den Schutz einer Corona-Impfung verzichtet.