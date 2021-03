Corona im Pflegeheim: Ermittlungen gegen Impfteam eingestellt

Die Staatsanwaltschaft Coburg hat ihre Ermittlungen nach einem Corona-Ausbruch im Pflegeheim Elisabeth in Lichtenfels eingestellt. Das bestätigte ein Sprecher dem BR.

Staatsanwaltschaft Coburg stellt Ermittlungen ein

Der von Fabian Franke, dem Leiter des Heims, geäußerte Verdacht, ein Impfteam des Landratsamtes Lichtenfels hätte das Coronavirus in das Heim eingeschleppt, habe sich nicht erhärtet, heißt es. Man wisse nicht, wie die Infektionen in das Pflegeheim gekommen seien, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Das Personal des Impfteams sei allerdings im Nachgang negativ auf das Virus getestet worden, deshalb habe man die entsprechenden Ermittlungen nun eingestellt.

Heimleiter erhebt schwere Vorwürfe gegen Impfteam

Kurz nachdem das Impfteam Mitte Januar das Lichtenfelser Heim besucht hatte, waren 51 Bewohner und 28 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Heimleiter Franke hatte daraufhin geäußert, die Mitarbeiter des Impteams seien die einzigen gewesen, die das Heim ohne Vorlage eines negativen Testergebnisses betreten hätten. In mehreren Stellungnahmen hatte der Geschäftsführer zudem geäußert, die Impfteams hätten beispielsweise die Schutzkleidung nicht ordnungsgemäß getragen und Mindestabstände nicht eingehalten. Später zog er die Vorwürfe zumindest teilweise zurück.

Impfteam nachträglich negativ getestet

Auf Nachfrage des BR hieß es damals aus dem Landratsamt, die Impfteams des Landkreises seien nicht auf das Coronavirus getestet gewesen. Dies sei aufgrund der entsprechenden Verordnung der Staatsregierung aber auch nicht notwendig gewesen. Man habe das Ausbruchsgeschehen in Lichtenfels allerdings zum Anlass genommen, die Mitarbeiter der Impfteams nachträglich zu testen. Die Testergebnisse seien alle negativ gewesen.