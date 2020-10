Corona im Landkreis Regen: Viele Schulklassen werden geteilt

Viele Schüler im Landkreis Regen müssen wegen der enorm hohen Zahl an Corona-Infektionen ab sofort wieder regelmäßig von zu Hause aus lernen.

Klassen müssen aufgeteilt werden

Um die Abstände einhalten zu können, würden die meisten Schulen ihre Klassen aufteilen, sagte der Leiter des Schulamtes in Regen, Walter Kloiber. Jede Schule müsse selbst entscheiden, wie sie den Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht am besten umsetzt.

Schulleiter Martin Friedl vom Gymnasium Viechtach sagt zur aktuellen Situation an seiner Schule: "Es geht leider am Gymnasium nicht so einfach, dass man die Klassen nach dem Alphabet halbe halbe teilt." Das Gymnasium habe in vielen Jahrgangsstufen gekoppelte Sprachkurse und Zweiggruppen. Räume mussten neu bestuhlt werden. Die Nutzung der Mensa und der Turnhallen müsse in Viechtach mit der Nachbarsschule abgesprochen werden. Von Routine könne derzeit nicht die Rede sein, so der Schulleiter. Allerdings sei die Lage klarer als im letzten Frühjahr, wo die Corona-Situation noch neu war.

Derzeit 70 Infizierte im Landkreis Regen

Nach eigener Berechnung des Regener Landratsamtes liegt die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit bei fast 90 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner - so hoch wie in keinem anderen Landkreis in Bayern. Tatsächlich gibt es im Landkreis Regen derzeit etwa 70 Infizierte. Weil der Landkreis nur 77.000 Einwohner hat, erreicht er viel schneller die kritischen Grenzwerte als dichter besiedelte Gegenden.

Nachbarland Tschechien ergreift schärfere Maßnahmen

Unterdessen greift das Nachbarland Tschechien im Kampf gegen die Corona-Pandemie zu härteren Maßnahmen: Von Mittwoch, 14. Oktober, an sind Versammlungen mit mehr als sechs Menschen verboten. Auch Restaurants, Bars und Klubs müssen schließen. Alle Schulen gehen zum Fernunterricht über. Die Geschäfte in Tschechien bleiben aber geöffnet.