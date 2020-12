Corona: Huml sieht Bayern für Impfstart gut gerüstet.

Bayern ist auf die erste Impfwelle ab dem 27. Dezember gut vorbereitet. Das sagte bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml am Freitag im Bayerischen Rundfunk. In ganz Bayern stünden 99 Impfzentren bereit. Die dort stationierten mobilen Impfteams würden als erstes in die anliegenden Pflege- und Seniorenheime ausschwärmen und dort die Alten und Pflegebedürftigen impfen.

Anschließend sollen dann bewegliche Senioren über 80 in die Impfzentren eingeladen werden, so Huml. Außerdem soll in der ersten Impfwelle gefährdetes Pflegepersonal geimpft werden.

Tiefkühlschränke und Spritzen bereits in den 99 Impfzentren

Damit es keine Pannen und Verzögerungen gibt, hat die Staatsregierung die Landkreise und kreisfreien Städte frühzeitig in die Organisation eingebunden, so Huml. Außerdem habe man selbst das notwendige Material bestellt. Tiefkühlschränke und Spritzen seien bereits in den Impfzentren angekommen.

Wie viele Impfdosen für Bayern zur Verfügung stehen, werde man hoffentlich am kommenden Montag erfahren, so Huml. Für die Beschaffung des Impfstoffes sei der Bund zuständig.