vor 35 Minuten

Corona-Hotspots: Wo nächtliche Ausgangssperren bevorstehen

Von Mittwoch an sollen in Bayern verschärfte Corona-Maßnahmen gelten. 25 Hotspots in Bayern weisen aktuell eine 7-Tage-Inzidenz über 200 auf. Hier soll es nächtliche Ausgangssperren geben. Eine Maßnahme, die nicht unumstritten ist.