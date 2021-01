Corona-Hotspots: Wo ab heute die 15-Kilometer-Regel gilt

In den Corona-Hotspots in Bayern gilt ab Montag die 15-Kilometer-Regel. Wer in einer Gegend mit besonders hohen Infektionszahlen wohnt, darf sich bei Ausflügen nur noch in einem Radius von 15 Kilometern rund um seinen Wohnort bewegen.

28 Corona-Hotspots in Bayern derzeit betroffen

Die Regel gilt automatisch in Landkreisen und kreisfreien Städten, die den Wert von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche überschreiten. Welche Kommunen betroffen sind, richtet sich nach den aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI).

Aktuell gilt dies für 28 Landkreise und Städte in Bayern, sortiert nach Höhe der Inzidenz (Stand 11.1.2021, 00.00 Uhr):

Landkreis Passau: 341,5

Landkreis Berchtesgadener Land: 338,0

Landkreis Wunsiedel: 331,7

Landkreis Kulmbach: 324,2

Stadt Coburg: 323,8

Stadt Passau: 304,9

Landkreis Deggendorf: 294,6

Landkreis Coburg: 290,5

Landkreis Kronach: 268,2

Landkreis Rottal-Inn: 261,7

Landkreis Bayreuth: 256,6

Landkreis Regen: 254,5

Landkreis Roth: 254,0

Stadt Landshut: 246,6

Landkreis Donau-Ries: 234,0

Landkreis Cham: 233,6

Stadt Hof: 231,3

Landkreis Tirschenreuth: 229,0

Stadt Fürth: 224,1

Landkreis Lichtenfels: 223,1

Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen: 222,7

Stadt Miesbach: 221,0

Stadt Weiden i.d.Opf: 217,6

Landkreis Freyung-Grafenau: 214,4

Stadt Rosenheim: 207,7

Stadt Ingolstadt: 203,1

Landkreis Dingolfing-Landau: 202,7

Landkreis Haßberge: 200,3

Eine Woche mit niedrigen Neuinfektionen kann Regel aufheben

Gerade dort sei das Risiko einer Ansteckung deutlich erhöht und damit auch die Gefahr, das Virus in andere Regionen zu tragen, begründete Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) die Entscheidung, die der Bund und die Länder bei ihrem Corona-Gipfel getroffen hatten.

Aufgehoben werden kann die Einschränkung des Aktionsradius erst dann, wenn die Infektionswerte an mindestens sieben aufeinanderfolgenden Tagen unter dem Wert von 200 liegen.

Fahrt zur Arbeit oder zum Arzt bleibt erlaubt

Doch es gibt auch Ausnahmen: Wer etwa Einkaufen geht, zur Arbeit fährt oder einen Arzt aufsuchen will, für den gilt die Einschränkung nicht. Die Behörden wollen damit vor allem touristischen Ausflügen einen Riegel vorschieben. In den vergangenen Wochen wurden beliebte Ausflugsziele zum Teil regelrecht überrannt.

Auch am Samstag und Sonntag hatte vielerorts Hochbetrieb geherrscht, so etwa im Spessart oder im Fichtelgebirge. Die zur Corona-Eindämmung vorgeschriebenen Abstände zu anderen Menschen konnten dort oft nicht eingehalten werden.

Kontrollen durch die Polizei angekündigt

Innenminister Joachim Herrmann (CSU) kündigte verstärkte Kontrollen an, etwa an Wanderer-Parkplätzen in der Voralpenregion oder im Bayerischen Wald. "Alle Unbelehrbaren müssen mit harten Sanktionen und hohen Geldbußen rechnen", erklärte der Minister. Bei einem Verstoß drohe ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro.

Auch einige Regionen wollten reagieren, etwa im Bayerischen Wald. So kündigte der Landkreis Regen noch am Sonntag an, touristische Ausflüge in die Gegend zu untersagen. Davon ist auch die bei Bergwanderern und Skisportlern beliebte Arberregion betroffen.

Gemeindetagespräsident: Bewegungsradius schwer kontrollierbar

Uwe Brandl, Präsident des Bayerischen Gemeindetags, hält den ab heute coronabedingt geltenden 15-Kilometer-Bewegungsradius dagegen für schwer kontrollierbar. "Ich kann die Intention nachvollziehen. Was ich allerdings nicht nachvollziehen kann ist, wie man das Ganze auch vernünftig kontrollieren möchte", sagte Brandl im radioWelt-Interview auf Bayern 2.

Als Alternative schlägt er vor, Bewegungsprofile aus Handys auszulesen. "Wir könnten heute Bewegungsprofile aus den Handys auslesen und auf diese Weise sehr treffsicher feststellen, wo sich die Menschen aufhalten", so Brandl. Man müsse jetzt entscheiden, was wichtiger sei - "der Gesundheitsschutz oder der Datenschutz", erklärte der Gemeindetagespräsident.