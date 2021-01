Viele Landkreise sperren Ausflügler aus - Hohes Bußgeld droht

500 Euro für Verstöße fällig - Kontrollen schon angekündigt

Die Einhaltung der Einreisesperre soll einem Sprecher des Innenministeriums zufolge ebenso von der Polizei kontrolliert werden wie die Einhaltung der seit Montag geltenden umstrittenen 15-Kilometer-Regel.

Wer künftig unerlaubt in die betroffenen Landkreise fährt - je nachdem, ab wann die Regelung genau gilt - riskiert ein Bußgeld von 500 Euro. So viel wird laut Polizeipräsidium Niederbayern verhängt, wenn etwa ein Regensburger oder Münchner künftig am Großen Arber erwischt wird. Dort, weitab von Ortschaften, ist es schwer glaubhaft zu machen, dass man andere, erlaubte Gründe wie etwa Beruf oder Arztbesuch hatte, um herzufahren.

Die Polizei will in nächster Zeit, verstärkt auch durch Kräfte von der Bereitschaftspolizei, stichprobenartig Wanderparkplätze kontrollieren. Wichtiger Anhaltspunkt, so das Polizeipräsidium Niederbayern, ist dabei natürlich das Autokennzeichen. Wer aus anderen Gründen in einen "Risikolandkreis" gefahren ist, muss das gegenüber den Polizeibeamten glaubhaft machen.