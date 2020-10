Corona-Hotspots in Niederbayern: Rottal-Inn und Passau

Die aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) belegen, dass in Niederbayern Stadt und Landkreis Passau sowie der Landkreis Rottal-Inn bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 liegen: Stand Mitternacht wurde für die Stadt Passau ein Inzidenzwert von 119,3 angegeben, für den Landkreis Passau ein Wert von 125,1. Diese liegen immer noch deutlich unter dem Wert von 260,1, der für den Landkreis Rottal-Inn angegeben wird. Dies ist mittlerweile der höchste Wert im Freistaat - noch vor dem Landkreis Berchtesgadener Land. Im Landkreis Rottal-Inn war vergangene Woche zunächst ein zu niedriger Wert gemeldet worden.

Weitere Einschränkungen in der Stadt Passau

In der Stadt Passau und in beiden betroffenen Landkreisen steht damit die Corona-Ampel auf "dunkelrot". In Passau müssen nun zusätzlich zur bereits geltenden Maskenpflicht in Teilen der Stadt und in öffentlichen Gebäuden ab Montag Restaurants und Gaststätten um 21 Uhr schließen. Danach dürfen sie nur noch Speisen und nichtalkoholische Getränke zum Mitnehmen ausgeben. Alkoholische Getränke dürfen zwischen 21 Uhr und 6 Uhr auch an Tankstellen und von Lieferdiensten nicht mehr ausgegeben werden.

Bei Veranstaltungen - auch im Sport - sind nur noch maximal 50 Zuschauer erlaubt. Das gilt auch für Theater, Kinos, Tagungen und Kongresse. Ausgenommen davon sind Gottesdienste und zum Beispiel Demonstrationen sowie Veranstaltungen an Hochschulen. Hier sollen aber die Hygieneregeln beachtet werden.

Strengere Regeln im Landkreis Straubing-Bogen

Im "roten" Bereich befinden sich aktuell die Städte Landshut und Straubing sowie die Landkreise Landshut, Dingolfing-Landau, Deggendorf und seit dem Wochenende auch Straubing-Bogen.

Seit der Nacht von Samstag auf Sonntag gelten nun auch in diesem Landkreis verschärfte Regelungen - unter anderem zu erlaubten Kontakten und Maskenpflicht. So müssen Schüler in Grundschulen jetzt Masken tragen. Der Präsenzunterricht an den Schulen läuft aber weiter. Eine allgemeine Maskenpflicht auf Stadt- oder Marktplätzen gibt es derzeit aber nicht im Landkreis.

Landkreis Regen wieder knapp über 50er-Wert

Knapp oberhalb der Marke von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner liegt der Landkreis Regen mit einem Wert von 50,4.

In den Landkreisen Freyung-Grafenau (44,7) und Kelheim (30,9) gab es auf 100.000 Einwohner umgerechnet weniger als 50 Infektionsfälle innerhalb einer Woche.