Corona-Hotspots in Bayern: Jetzt 27 Kommunen betroffen

Immer mehr Menschen in Bayern infizieren sich mit dem Coronavirus. Nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) überschreiten mittlerweile 27 Landkreise oder kreisfreie Städte den Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche.

Spitzenreiter ist der Landkreis Berchtesgadener Land mit einer 7-Tage-Inzidenz von 252,06. Das ist derzeit sogar bundesweit der höchste Wert. Ministerpräsident Söder kündigte für dort bereits massive Einschränkungen an, die einem neuen Lockdown gleichkämen. Ebenfalls stark betroffen sind die Stadt Augsburg (118,35), der Landkreis Mühldorf am Inn (104,43), die Stadt Weiden (100,6), der Landkreis Rottal-Inn (97,12), der Landkreis Regen (96,89) und die Stadt Schweinfurt (93,59).

Mehr als zwei Dutzend Kommunen über Grenzwert von 35

Weitere 26 Landkreise oder kreisfreie Städte überschreiten den Grenzwert von 35 Neuinfektionen innerhalb von 7 Tagen pro 100.000 Einwohner. Schon ab diesem Wert gilt in Bayern einschränkende Maßnahmen, etwa eine verschärfte Maskenpflicht auf stark frequentierten öffentlichen Plätzen, am Arbeitsplatz und an weiterführenden Schulen auch im Unterricht.

Über diesem Grenzwert von 35 liegen in Bayern laut LGL etwa der Landkreis Starnberg (49,02), die Stadt Würzburg (48,46), der Landkreis Lindau (47,57), der Landkreis Aichach-Friedberg (47,53), der Landkreis Landshut (47,53), der Landkreis Landsberg am Lech (47,38), die Stadt Passau (47,35), der Landkreis Cham (45,31) und der Landkreis Deggendorf (45,20)