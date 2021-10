Corona-Hotspots: Helfen Luftfilter in den Klassenzimmern?

Der niederbayerische Landkreis Straubing-Bogen zählt zu den bayerischen Landkreisen mit der höchsten Corona-Inzidenz bei den unter 18-Jährigen. Und gerade hier lehnte es der Kreistag ab, alle Klassenzimmer mit mobilen Luftfiltergeräten auszustatten. Der Nutzen sei wissenschaftlich umstritten, man folge der Empfehlung des Umweltbundesamts: Nur schlecht belüftbare Räume bekommen einen Luftfilter.

Kommunen schaffen eigenständig Luftfilter an

Und trotzdem: Manche Kommunen im Landkreis Straubing-Bogen haben die Filter gekauft. Etwa die Gemeinde Konzell. Die örtliche Grundschule hat einen Luftfilter - der letzte Corona-Fall war vor etwa einem Jahr, berichtet Schulleiter Manfred Schmidbauer. Ganz anders ist die Situation an der Grundschule in Sankt Englmar, einem nahegelegenen Ort ebenfalls im Landkreis Straubing-Bogen. Diese Schule hat keine Luftfilter. Vor einer Woche musste sie wegen eines großen Corona-Ausbruchs schließen. Etwas weniger als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler ist laut Bürgermeister Anton Piermeier mit Corona infiziert.

Corona-Fälle an Schulen auch trotz guter Lüftung?

Aber: Bei Corona-Ausbrüchen an Schulen zeichnet sich keinesfalls ein einheitliches Bild ab, was die Lüftungsmaßnahmen angeht. An einer Grundschule im schwäbischen Königsbrunn mit einem aktuellen Corona-Ausbruch sei sehr wohl eine gute Lüftungsinfrastruktur vorhanden, meint Ursula Bué von der Stadtverwaltung Königsbrunn. Jedes Klassenzimmer sei mit CO2-Wächtern ausgestattet und die Fenster öffneten sich automatisch, je nach CO2-Gehalt. Trotzdem sei es zu dem Ausbruch gekommen, obwohl es im Landkreis Augsburg derzeit vergleichsweise wenige Corona-Fälle gebe.

Kein Zusammenhang von Luftfiltern und Corona-Fällen in Hotspots?

Wie sehen das die Verantwortlichen in den derzeitigen Corona Hot-Spots? Miesbach sieht keinen Zusammenhang zwischen der Anzahl von Luftfiltern und Corona-Fällen an Schulen. Der Landkreis habe alle 360 Klassenzimmer in Schulen mit Landkreis-Trägerschaft überprüft und die schlecht belüftbaren Räume mit Luftreinigern ausgestattet. Man gehe sowieso davon aus, dass Infektionen zwischen Schülern fast ausschließlich im privaten Bereich passierten. So auch das Berchtesgadener Land. Mehr Luftfilter würden nicht unbedingt mit weniger Corona-Fällen einhergehen, meint das Landratsamt.

München: größere Wahrscheinlichkeit für Präsenzunterricht

In München sieht man das anders. Seit der ersten Schulwoche nach den Sommerferien beschafft die Stadt für alle Räume der Klassen 1 bis 4 sowie für die Unterrichtsräume der Klassen 5 und 6 mobile Raumluftreinigungsgeräte. Insgesamt werden Geräte für rund 6.200 Räume zum Preis von 21,7 Millionen Euro gekauft. Der Münchner Stadtrat geht davon aus, dass durch die Anschaffung der mobilen Luftreinigungsgeräte die Wahrscheinlichkeit für Präsenzunterricht und regulären Kita-Betrieb erhöht werden kann.

Nürnberg auf der Luftfilter-Zielgeraden

Auch die Stadt Nürnberg ist der Meinung, dass Luftfilter einen Teil dazu beitragen können, die Schulen sicherer zu machen, jedoch immer nur als flankierende Maßnahme zu anderen Hygienemaßnahmen. Man sei derzeit auf der Zielgeraden, was den Einbau der Luftfilter angehe. Bei einem aktuellen Corona-Ausbruch mit fast 50 positiven Fällen an der Nürnberger Bismarckschule seien fünf Luftfilter in Klassenzimmern eingebaut gewesen. Weitere 22 werden in den Herbstferien folgen.

Gesundheitsministerium: "keine Informationen"

Gibt es also einen Zusammenhang zwischen Corona-Fällen und Luftfiltern? Diese Frage ist derzeit nicht abschließend zu beantworten. Dem bayerischen Gesundheitsministerium liegen keine Informationen vor, die einen Zusammenhang zwischen Luftfiltern in Klassenzimmern und Corona-Fällen an Schulen oder in der Region belegen könnten. Auch dem Kultusministerium nicht. Das bayerische Förderprogramm für Luftfilter geht derzeit in die dritte Runde. Inzwischen stehe man bei einer Gesamtzahl der Förderanträge für knapp 30.000 Räume, erklärt das Ministerium. Das entspricht knapp 40 Prozent aller bayerischen Klassenzimmer.