Corona-Hotspots Freyung-Grafenau und Passau - die aktuelle Lage

Langsam besser werdend - so lässt sich die aktuelle Situation im Corona-Hotspot Freyung-Grafenau beschreiben. Landrat Sebastian gab bei einer Pressekonferenz am Nachmittag einen Überblick über die Lage.

Am Sonntag hatte der Landkreis noch mit über 400 bundesweit den höchsten 7-Tage-Inzidenzwert. Seitdem sei der Wert täglich gesunken, so Landrat Gruber. Mit einem aktuellen Inzidenzwert von 328 (RKI, 14 Uhr) sei man aber noch nicht über den Berg. Gruber: "Die Tendenz ist erkennbar und wir hoffen, dass sich dieser Trend fortsetzt."

Freyung-Grafenau: Hygienekonzepte an Schulen und Kitas sehr gut

Die durchaus diskutierte Entscheidung, Schulen und Kitas nicht zu schließen, verteidigte der Landrat. Schule habe sehr hohe Priorität und die regionale Bewertung spiele eine große Rolle. Das Infektionsgeschehen sei überschaubar und das Hygienekonzept an Schulen und Kitas sehr gut. Deshalb sei die Entscheidung für Präsenzunterricht aktuell absolut vertretbar. Mittlerweile seien auch so genannte "Verstärker-Busse" unterwegs, um übervolle Schulbusse zu vermeiden.

Situation in den Kliniken noch entspannt

Aktuell seien knapp über 1.000 Landkreisbürger infiziert. Lokale Hotspots hätten nicht ausgemacht werden können. Dass - wie in sozialen Medien verbreitet - diverse private Feiern das Infektionsgeschehen befeuert hätten, wollte der Landrat nicht bestätigen. Das Infektionsgeschehen sei "flächendeckend auf mehrere Gemeinden verteilt und weiterhin diffus". Die Situation in den Landkreiskliniken sei nicht angespannt. Die Krankenhäuser hätten nach wie vor Kapazitäten. Aktuell werden hier 22 Covid-19-Patienten stationär behandelt, drei davon auf der Intensivstation.

Landkreis Passau: Inzidenzwert so hoch wie nie

Die Corona-Ampel für die Stadt Passau ist ebenfalls weiter im dunkelroten Bereich. Laut RKI lag der Inzidenzwert heute bei 335 - so hoch wie nie in der Dreiflüssestadt. Höhere Werte verzeichneten heute in Deutschland nur die kreisfreie Stadt Herne (353) in Nordrhein-Westfalen und der sächsische Landkreis Bautzen (379,6.). Das Passauer Rathaus meldete 227 aktive Corona-Fälle. Immer mehr Schulklassen mussten in Quarantäne. Betroffen sind auch Behinderten- und Senioreneinrichtungen. Das Klinikum Passau behandelt aktuell 43 Covid-19-Patienten, sechs davon "intensiv". Weitere Maßnahmen seien trotz der hohen Zahlen noch nicht geplant, so eine Rathaussprecherin zum BR.