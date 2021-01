Corona-Hotspots: Erste Landkreise schließen Tagestouristen aus

Der niederbayerische Landkreis Regen, in dem begehrte Ausflugsziele wie der Große Arber oder das Langlaufzentrum Bretterschachten liegen, wird Tagesausflügler aus anderen Regionen ausschließen. Die Regener Landrätin Rita Röhrl (SPD) begründete die Entscheidung mit der hohen Zahl an Corona-Infektionen in der Region. Am Montag werde man eine entsprechende Allgemeinverfügung beschließen. Sie solle ab Dienstag in Kraft treten und bis Ende Januar gültig sein.

Landkreise entscheiden eigenständig

Möglich macht dies eine Sonderregelung der Staatsregierung, die Landkreise anwenden können, deren Sieben-Tage-Inzidenz den Wert 200 überschreitet. Die Landkreise können eigenständig darüber entscheiden, ob sie Tagesausflüglern Zutritt in die Region gewähren, solange die Infektionszahlen so hoch sind.

Laut Röhrl werden es wohl alle niederbayerischen Landkreise so ähnlich machen wie der Landkreis Regen. Die Landkreise hätten sich am Wochenende abgesprochen. Der Deggendorfer Landrat und Landkreistagspräsident Christian Bernreiter (CSU) hatte bereits am Samstag angekündigt, man werde "gemeinsam handeln".

Neue Auflage soll Besucheransturm fairer regeln

Nach Zahlen des Robert Koch-Instituts in Berlin vom Sonntag (Stand: 00.00 Uhr) gab es im Landkreis Regen in den vergangenen sieben Tagen mehr als 268 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Damit wird in der Region ab Montag vermutlich die 15-Kilometer-Regel gelten, wonach sich Menschen nur noch aus triftigem Grund weiter als 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen dürfen.

Demnach ist es ab Montag nur noch möglich, den Großen Arber oder Wandergebiete anzufahren, wenn man maximal 15 Kilometer entfernt wohnt. Für Landrätin Röhrl war das auch der Grund, Besucher aus anderen Regionen quasi vorerst "auszusperren". "Es wäre den einheimischen Bürgern nicht zu vermitteln," so Röhrl, "dass Menschen aus Regionen wie Regensburg, Landshut oder München zum Wandern, Spazierengehen oder Skifahren in den Bayerischen Wald kommen könnten", die Menschen aus dem eigenen Landkreis sich aber an die "15 Kilometer-Begrenzung" halten müssen.

Ab neuer Woche auch Lockerung im Landkreis Regen

Noch geklärt werden soll, ob es eine Ausnahme für die unmittelbaren Nachbarlandkreise geben wird, innerhalb eines 15-Kilometer-Radius' anzureisen. Damit wäre es zum Beispiel für Bürger aus Lohberg oder Lam im Nachbarlandkreis Cham möglich, an den Arber zu fahren. Das ist aber noch nicht entschieden. Auch bei diesem Punkt wollen die niederbayerischen Landkreise einheitlich handeln.

Doch für die Menschen im Landkreis Regen besteht ab morgen auch eine Lockerung der bisherigen Auflagen: Sie dürfen sich dann wieder mit einer Person aus einem weiteren Haushalt treffen, so wie es derzeit bayernweit gilt. In den vergangenen Wochen durfte man sich im Landkreis nur noch mit engen Verwandten treffen - eine Verschärfung, die aufgrund des Inzidenzwertes von über 600 im Dezember getroffen worden war.

Freyung-Grafenau will Sonderregel ebenfalls anwenden

Ab dem kommenden Dienstag wird auch der Landkreis Freyung-Grafenau die Zusatzregelung zur Untersagung von Tagesausflügen mit einer Allgemeinverfügung umsetzen. Das wurde am Sonntag vom Landratsamt vor Ort in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Der Inzidenzwert des Landkreises liegt derzeit bei 238,64, was den Schritt notwendig gemacht habe, wie es in der Mitteilung heißt.

Durch die ergänzende Regelung sollten "mögliche Begegnungen und Kontakte weiter reduziert werden, vor allem da an den vergangenen Wochenenden zahlreiche Besucher aus anderen Landkreisen zu den Ausflugszielen in der Region geströmt seien. "Gewiss sind diese Einschränkungen anstrengend und teilweise auch nervig", betont Landrat Sebastian Gruber (CSU) in der Mitteilung. Aber letztlich sei man darauf angewiesen, dass alle mitmachten.