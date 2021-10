Corona-Hotspots: Bald Einschränkungen für Ungeimpfte?

Eine Ausgangssperre für Ungeimpfte, wie sie Österreich androht? Eine 3G-Regelung für alle am Arbeitsplatz nach italienischem Vorbild? Zu möglichen konkreten Verschärfungen will sich der bayerische Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) nach der Sitzung des bayerischen Kabinetts zunächst nicht äußern. Es bringe wenig, einzelne Maßnahmen in den Raum zu stellen, betont der CSU-Politiker. Nötig sei ein "insgesamt schlüssiges Konzept" - mit Corona-Regeln, die helfen, das Infektionsgeschehen zu dämpfen. Und Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) spricht von einer "gemeinsamen Matrix" im Kampf gegen Corona.

Zwar steht die bayerische Krankenhausampel nach wie vor klar auf Grün - aber die Infektionszahlen sind zuletzt stark gestiegen. Die Landkreise mit der höchsten 7-Tage-Inzidenz liegen allesamt in Südostbayern, der landesweite Inzidenzwert ist mit 186,7 der dritthöchste unter den Bundesländern. Nicht nur die Verantwortlichen in den besonders betroffen Regionen sind besorgt, auch die Staatsregierung sucht nach Antworten auf die Entwicklung. Zur Kabinettssitzung wurden daher Landräte und Oberbürgermeister aus Corona-Hotspots eingeladen. Ein Konzept soll zwar erst in ein bis zwei Wochen beschlossen werden, allerdings zeichnen sich mögliche Einschränkungen für Ungeimpfte ab.

Kein Lockdown, aber strengere Regeln für Ungeimpfte?

Herrmann und Holetschek versichern zwar übereinstimmend, dass es keinen "Lockdown für Ungeimpfte" geben soll. Dass aber für Menschen, die weder genesen noch geimpft sind, strengere Corona-Regeln kommen könnten, lassen sie durchblicken. "Lockdowns sind nicht die Mittel der Wahl, die wir ergreifen wollen", stellt Herrmann klar.

Holetschek ergänzt, "Lockdown" sei nicht das "richtige Wording". "Aber wir werden zielgerichtete Maßnahmen brauchen, auch für den Herbst und für den Winter." Fest steht dabei Herrmann zufolge, dass es für vollständig Geimpfte "keine Benachteiligungen" geben darf. Denn die Geimpften hätten ja ihren Teil zur Seuchenbekämpfung beigetagen. Heißt im Klartext: Mögliche Einschränkungen würden vor allem die Ungeimpften betreffen.

Rufe nach einer 2G-Regel

Zwar berichtet Herrmann von großer Einigkeit mit den Landräten und Oberbürgermeistern in der Frage, wie der Kampf gegen Corona aussehen könnte. Ganz so einheitlich ist die Meinung aber nicht, wie BR-Interviews zeigen.

Ein Teil der Spitzenvertreter aus den Kommunen plädiert offen für eine 2G-Regelung bei hohen Infektionszahlen oder einer hohen Bettenauslastung. Das würde bedeuten, dass zu bestimmten Bereichen des öffentlichen Lebens nur Genesene und vollständig Geimpfte Zugang hätten. "Wir brauchen eine bayernweite Bewertungsmatrix, welche Einschränkungen für Ungeimpfte anzuwenden sind, wenn die jeweilige Ampel auf Gelb oder Rot schlägt oder wenn die Inzidenzen so hoch sind", sagt beispielsweise der Traunsteiner Landrat Siegfried Walch (CSU). Die Kommunen bräuchten solche Maßnahmen in ihrem "Werkzeugkasten". Das sei der Wunsch aller anwesenden Landräte gewesen.

Auch nach Meinung des Chamer Landrats Franz Löffler (CSU) muss eine 2G-Regelung erwogen werden. "Eventuell wird eine Matrix kommen, die wir anwenden müssen, wenn die Ampel auf Gelb springt. Das müssen wir jetzt diskutieren." Seiner Meinung nach dürfte dies aber nicht für Geschäfte gelten. Der Berchtesgadener Landrat Bernhard Kern (CSU) räumt ein, dass es kein einheitliches Bild gegeben habe. Er selbst würde aber 2G befürworten – um mehr Menschen mit sanftem Druck zum Impfen zu bewegen.

Mehrere Landräte skeptisch

Andere Landräte und Oberbürgermeister äußern sich dagegen deutlich zurückhaltender. "Eine 2G-Regelung wurde bei der heutigen Sitzung des Ministerrats von einzelnen als eine mögliche Maßnahme diskutiert, aber nicht von der Mehrheit beschlossen", sagt der Rosenheimer Oberbürgermeister Andreas März (CSU). Auch die Regensburger Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) lässt über eine Sprecherin mitteilen, sie habe es nicht so empfunden, dass alle Kommunalvertreter 2G gefordert hätten. Sie wolle sich nicht in die Reihe der Befürworter einreihen.

Der Rosenheimer Landrat Otto Lederer (CSU) sieht eine 2G-Regelung eher kritisch: "Das ist nichts, von dem ich sage, dass wir das unbedingt bräuchten." Er wolle lieber für das Impfen werben. Wichtig sei zudem, Krankenhäuser in besonders betroffenen Regionen zu entlasten – mithilfe verfügbarer Kapazitäten in anderen Kommunen.

"Diffuses Infektionsgeschehen"

Der Miesbacher Landrat Olaf von Löwis schildert, Ministerpräsident Markus Söder (beide CSU) habe bei dem Treffen darauf hingewiesen, dass Kreise schon jetzt eigene schärfere Maßnahmen anordnen könnten - beispielsweise die Einführung einer 2G-Regel für größere Veranstaltungen. Für die Kommunen ist das von Löwis zufolge aber eine problematische Ausgangslage: "Ich würde grundsätzlich überregionale Lösungen bevorzugen, weil die Pandemie gezeigt hat, dass es sehr schwierig ist, lokale Einzel-Entscheidungen zu vermitteln und Bürger oft einfach aus Unkenntnis Regeln nicht einhalten, was dann dazu führt, dass Regeln nicht greifen."

Zudem sei das Infektionseschehen diffus, bestimmte Hotspots seien nicht festgestellt worden. Das mache es schwer, wirksame Maßnahmen zu beschließen, beklagt der Landrat.

Kommt die Maskenpflicht für Schüler zurück?

Bayernweit wieder eingeführt werden könnte nach den Herbstfeien die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler im Unterricht. Das Thema werde noch einmal miteinander besprochen, sagt Holetschenk. "Das könnte noch einmal ein zusätzlicher Schutz sein zu der engen Testung." Er verweist darauf, dass auch das Kultusministerium am Montag eine erneute Maskenpflicht am Platz im Schulunterricht unter bestimmten Bedingungen nicht ausgeschlossen habe.

Wo man sonst noch "nachjustieren" müsse, werde nun analysiert. Als mögliches Beispiel nennt Holetschek zum Beispiel neue Kontaktbeschränkungen - und dürfte damit konkret wieder die Ungeimpften im Blick haben. Staatskanzleichef Herrmann äußert sich dann doch zu einer möglichen Ausgangsbeschränkung für Ungeimpfte - und hat offenbar Zweifel, ob sich das umsetzen ließe: Da stelle sich die Frage, "Wie kann ich das eigentlich administrieren?"

SPD fordert Klarheit

SPD-Gesundheitsexpertin Ruth Waldmann wirft der Staatsregierung Untätigkeit vor: "Leider gibt es keinerlei konkrete Aussage dazu, was angesichts exponentiell steigender Infektionszahlen und niedriger Impfquoten in den Städten und Landkreisen geschehen soll." Die Staatsregierung müsse umgehend darlegen, welche Maßnahmen sie zur Eindämmung der Corona-Infektionen ergreifen wolle.

Das Kabinett aber bleibt vorerst dabei, noch abzuwarten. Man wolle keine Schnellschüsse, erläutert Herrmann. Es gelte, immer lageabhängig zu handeln. Die Staatsregierung wolle die Zeit nutzen, die Lage "gut zu analysieren - und dann wird man sehen, welche Maßnahmen die richtigen sind". Heute sei es zunächst um einen Gedankenaustausch gegangen. Söder und seine Minister wollten offenbar zunächst die Stimmung in den Kommunen ausloten, um sich an ein mögliches neues Konzept heranzutasten.