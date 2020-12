Corona-Hotspots: Ausgangssperren in 40 bayerischen Kommunen

Mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen: Immer mehr Städte und Landkreise in Bayern überschreiten diesen Grenzwert, ab dem gemäß der jüngsten Verordnung der Staatsregierung schärfere Maßnahmen in Kraft treten müssen. Dazu zählt etwa eine nächtliche Ausgangssperre. Laut Innenminister Joachim Herrmann gilt inzwischen in 40 Landkreisen und Städten nachts zwischen 21 und 5 Uhr ein grundsätzliches Verbot, die Wohnung zu verlassen. Ausnahmen sind etwa medizinische Notfälle oder der Weg zur Arbeit.

Neu hinzugekommen sind die Kreise Ebersberg, Kronach, Rosenheim, Weißenburg-Gunzenhausen und Straubing sowie von Sonntagabend an auch Lindau. Die Maßnahmen gelten dann, bis die Kreisverwaltungsbehörde sie wieder aufhebt.

Herrmann kündigte an, die Auflagen würden durch die Polizei konsequent kontrolliert. Gleichzeitig appellierte er insbesondere an die Bewohner der Hotspots, daheim zu bleiben. Der Kampf gegen das Virus könne nur gewonnen werden, wenn sich alle an die Regeln hielten.

Was die Ausgangssperre im Landkreis Kronach bedeutet

Nachdem die Ausgangssperre in größeren Städten, wie beispielsweise München schon seit einigen Tagen gilt, trat sie etwa im Landkreis Kronach erst am Samstag in Kraft - der oberfränkische Kreis hatte am Vortag laut Robert Koch-Institut (RKI) einen Sieben-Tage-Inzidenzwert von 214,3 erreicht.

Seit dem heutigen Samstag ist der Aufenthalt außerhalb der Wohnung in der Zeit von 21 Uhr bis 5 Uhr somit nur noch zulässig, um berufliche Tätigkeiten auszuüben. Zudem bei medizinischen und veterinärmedizinischen Notfällen, zur Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts oder zur Betreuung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen, zur Sterbebegleitung und zur Versorgung von Tieren.

Seit Samstag harter Lockdown im Landkreis Regen

Im Landkreis Regen, der mit 586,49 momentan bundesweit einen der höchsten Inzidenzwerte aufweist, begann heute ein harter Lockdown. Es gelten ein komplettes Besuchsverbot in Krankenhäusern, Pflege-, Reha-, Senioren-und Behindertenheimen. Ausgenommen sind Besuche zur Begleitung Sterbender. Auch Personen, die zwingend notwendige Dienstleistungen erbringen, wie zum Beispiel Rechtsanwälte oder Pfarrer, erhalten weiterhin Zutritt. Das gesamte Personal in solchen Einrichtungen muss verpflichtend FFP-2-Masken tragen und sich regelmäßig testen lassen.

Auch Kindertagesstätten werden geschlossen. Eine Notbetreuung wird eingerichtet. Zudem darf die Wohnung nun nicht mehr verlassen werden, um einen anderen Haushalt zu besuchen - ausgenommen sind nur Verwandte in gerader Linie, Geschwister, Ehegatten und Lebenspartner.

Sport und Bewegung an der frischen Luft bleiben erlaubt, aber nur noch allein, mit Angehörigen des eigenen Hausstands, Lebenspartnern oder Verwandten in gerade Linie oder Geschwistern. Die nächtliche Ausgangssperre von 21 Uhr bis 5 Uhr, die schon galt, ist weiterhin in Kraft. Ab Montag sollen auch die meisten Läden geschlossen bleiben.

Regens Landrätin lehnt Weihnachts-Lockerungen ab

Angesichts der hohen Zahlen will die Landrätin von Regen, Rita Röhrl (SPD), die vom Bund vorgesehene Lockerung der Corona-Maßnahmen über die Feiertage - zu der auch Weihnachtsfeiern mit bis zu zehn Personen aus verschiedenen Haushalten gehören - verhindern. "Das halte ich für einen Riesenfehler", sagte Röhrl der Abendzeitung. "Woher soll das Virus wissen, dass es an Weihnachten untätig sein soll?"

Sollte es keine bundes- oder landesweite Verschärfung der Regelungen rund um Weihnachten geben, könnte der Landkreis eigene Maßnahmen festlegen. "Wenn sich unsere Zahlen nicht wesentlich verändern, wäre es für mich eine Katastrophe, wenn wir nach Weihnachten schon wieder mit neuen Einschränkungen arbeiten müssten", so Röhrl.

Ab Sonntag schärfere Auflagen im Landkreis Lindau

Mit Lindau hat ein weiterer Landkreis in Bayern den Inzidenz-Schwellenwert von 200 überschritten, am Samstag lag er nach Angaben des RKIs bei 214,7. Damit gelten ab Sonntag automatisch schärfere Maßnahmen, wie das Landratsamt Lindau mitteilte.

Dazu gehört etwa, dass Schüler ab der 8. Jahrgangsstufe zuhause bleiben müssen, es sei denn, sie besuchen eine Förderschule oder Abschlussklasse. Musik- und Fahrschulen müssen schließen, auf Märkten dürfen nur noch Lebensmittel verkauft werden. Zudem gelten auch hier von 21 Uhr bis 5 Uhr verschärfte nächtliche Ausgangsbeschränkungen.

87 weitere Corona-Todesfälle in Bayern

Insgesamt haben sich in Bayern seit dem Vortag nachweislich 4.638 Menschen mit dem Coronavirus neu angesteckt. Das hat das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen mitgeteilt. Im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gab es im Freistaat in den vergangenen 24 Stunden 87 Todesfälle. Insgesamt sind damit 4.818 mit oder an Corona gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt in Bayern aktuell bei 197,82. Bayernweit am höchsten ist der Inzidenzwert im Landkreis Regen mit 586,49. Den niedrigsten Wert weist der Landkreis Würzburg auf mit 77,63.