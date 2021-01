Corona-Hotspots: 21 bayerische Kommunen über Inzidenz 200

Angespannte Lage im Landkreis Wunsiedel

Neben dem Berchtesgadener Land ist derzeit vor allem der Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge besonders schwer von der Pandemie betroffen. Bereits seit dem vergangenen Montag gilt dort eine neue Allgemeinverfügung. Diese verbietet etwa Besuche in Senioren- und Pflegeheimen - auch wenn positive Befunde in Altenheimen mittlerweile nicht mehr die Mehrheit der Corona-Fälle ausmachen, wie eine Sprecherin des Landratsamts angab. Es herrsche dort nun vielmehr ein "diffuses Infektionsgeschehen", was bedeutet, dass die Ansteckungen nicht mehr räumlich eingegrenzt werden können.

145 neue Corona-Todesfälle innerhalb eines Tages

Insgesamt wurden in Bayern innerhalb des vergangenen Tages 3.512 neue Corona-Fälle registriert. Außerordentlich hoch sind die Zahlen in Oberbayern. Hier kamen seit dem Vortag 1.198 Neuinfektionen hinzu. 145 Menschen starben in den vergangenen 24 Stunden an den Folgen einer Corona-Erkrankung.

Seit Beginn der Pandemie haben sich mittlerweile 351.843 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz von Gesamt-Bayern liegt aktuell bei einem Wert von 150,10. Die höchste Inzidenzrate hat Niederbayern mit einem Wert von 205,36, gefolgt von Oberfranken mit einem Wert von 186,41 und Mittelfranken mit einem Wert von 160,04.