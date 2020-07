vor 10 Minuten

Corona-Hotspot Rehau: Zahl der Fälle im Hofer Land steigt weiter

Die Zahl der Corona-Fälle ist in der Stadt und im Landkreis Hof in Oberfranken weiter gestiegen. In kurzer Zeit sind 43 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Landrat Oliver Bär äußert sich am Nachmittag in einer Pressekonferenz.