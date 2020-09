Corona-Hotspot: Würzburg verschärft Kontaktbeschränkungen

Die Zahl der Corona-Infektionen ist in Würzburg weiter gestiegen - die Obergrenze von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen wird klar überschritten. Wie die Stadt am Abend mitteilte, erhöhte sich der Inzidenzwert am Sonntag weiter - von 60,99 auf 69,60. Zur Eindämmung des Infektionsgeschehens gelten demnach von Montag (14.9) an strengere Anti-Corona-Maßnahmen.

Verschärfte Kontakt-Regeln in Würzburg

Verschärft werden den Angaben der Stadt zufolge die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum. Durften bislang maximal zehn Personen gemeinsam unterwegs sein, gilt ab Montag eine maximale Gruppengröße von fünf Personen, die nicht zum eigenen Hausstand gehören oder Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft oder Verwandte eines weiteren Hausstands sind.

Diese Beschränkung gelte auch bei Besuchen von Gastronomiebetrieben im Bereich der Stadt Würzburg, hieß es. Die bisherigen Regelungen für berufliche, dienstliche sowie ehrenamtliche Tätigkeiten in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts seien davon nicht betroffen.

Feierverbot auf öffentlichen Plätzen

Das Feiern auf öffentlichen Plätzen und Anlagen wird nun unabhängig von den anwesenden Personen untersagt. Bei einem Verstoß gegen die Auflagen könne ein Bußgeld von bis zu 25.000 Euro verhängt werden. Bei weiterhin hohen oder gar steigenden Inzidenz-Werten behalte sich die Stadt Würzburg vor, weitere Einschränkungen auszusprechen, darunter gegebenenfalls auch eine Ausweitung des Alkoholverbotes im öffentlichen Raum, hieß es.