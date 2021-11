Corona-Hotspot Traunstein: Kontaktverfolgung und Impfskepsis

Mittags in einer Traunsteiner Hausarztpraxis. Anstatt etwas zu essen hat Dr. Melanie Kretschmar einen ungeliebten Telefondienst. Auf dem Kopf ein Headset, vor sich eine Liste mit Namen. Es sind die Namen ihrer gestrigen Patientinnen und Patienten, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Melanie Kretschmars Aufgabe ist es nun, alle Patienten zu erreichen, was ihr nicht immer leicht fällt. Ans Telefon geht oft nur der Anrufbeantworter.

Oft sind die positiv Getesteten nicht erreichbar

"Ich versuche das jetzt seit zwei Stunden - und hab immer noch nicht alle erreicht. Die scheinen dann doch irgendwo draußen unterwegs zu sein", sagt Kretschmar. Ihr Verdacht: Viele Patientinnen und Patienten mit Symptomen oder positivem Corona-Schnelltest halten sich nicht an die Selbstisolation. "Oft reagieren die Betroffenen dann so: Ach, damit hab ich jetzt gar nicht gerechnet, ich war beim Einkaufen. Oder ich war bei einer Freundin beim Kaffeetrinken", so Kretschmar.

Viele Impfskeptiker auf dem Land

Für Melanie Kretschmar ist es ein Wettlauf mit der Zeit. Je länger infizierte Personen draußen herumlaufen, desto mehr Menschen können sie anstecken. Auch das könnte mit ein Grund für die hohe Inzidenz im Landkreis Traunstein sein, die bei über 1.000 liegt. Dazu kommt: Vor allem in den Dörfern stehen viele dem Impfen skeptisch gegenüber. Nur 56 Prozent der Bevölkerung sind hier vollständig geimpft, die Zahlen für ganz Deutschland liegen bei 68 Prozent.

Als Geimpfte in der Minderheit

Wir fahren nach Petting. Eine Ortsansässige erzählt uns, dass sie als Geimpfte in der Minderheit ist. Eine Passantin bestätigt das: "Ich habe im Bekanntenkreis viele, die nicht geimpft sind - da kannst du bitten und betteln. Ich hab auch eine Freundin, die in Traunstein auf der Intensivstation liegt. Ich hoffe, dass die anderen dadurch wach werden und sich impfen lassen." Im Friseurladen des Dorfes sehen sie das anders. Ein Teil des Teams ist aus Überzeugung ungeimpft. Zu den Impf-Appellen sagt Mitarbeiterin Sandra: "Entsetzlich. Dieser Impfzwang, das darf nie passieren." Auch ihre Kollegin Julia, die schon einmal Corona hatte, lehnt das Impfen ab. "Ich will später noch Kinder kriegen und habe Angst vor den Langzeitfolgen. Ich möchte nicht Teil eines Experiments sein", sagt sie.

Landrat: Impfpflicht "wahrscheinlich richtig"

Seriöse Studien widersprechen dem, doch die Mythen der Impfgegner halten sich hartnäckig. Der Traunsteiner Landrat Siegfried Walch klärt seit Wochen auf, auch in den sozialen Netzwerken. Gegen die Impfgegner kommt er trotzdem nicht an. Es könne sein, dass die Strategie der Freiwilligkeit gescheitet ist, sagt er auf Nachfrage. "Diese Erkenntnis ist bitter, weil das meiner Grundüberzeug widerstrebt", so Walch. "Alle kriegen jetzt die Quittung dafür - und deswegen wäre es wahrscheinlich richtig, eine Impfpflicht einzuführen", sagt der Landrat.

Medizinisches Personal am Anschlag

Intensivpatienten werden hier längst quer durch Bayern verlegt, das medizinische Personal im Landkreis ist längst am Anschlag. Auch Hausärztin Melanie Kretschmar ist oft bis zehn Uhr abends in der Praxis. Diesmal wird ihre Zähigkeit belohnt - der nächste Corona-Patient geht endlich ans Telefon. "Grüß Gott! Du, dein PCR-Abstrich war positiv", sagt Kretschmar ins Telefon. "Das heißt für dich, dass du jetzt in Quarantäne bleibst. Wirklich gar nicht rausgehen - auch nicht einkaufen bitte!" Melanie Kretschmar kann nur hoffen, dass sich ihre Patientinnen und Patienten daran halten - und sich die Lage im Landkreis irgendwann beruhigt.