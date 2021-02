Corona-Hotspot Tirschenreuth: "Situation für alle belastend"

Krankenhäuser in der Region gut ausgelastet

In der nördlichen Oberpfalz sind die Krankenhäuser in Tirschenreuth und Weiden gut ausgelastet. Laut einem Sprecher der Kliniken Nordoberpfalz AG werden in Weiden derzeit 54 Personen und in Tirschenreuth 36 Menschen stationär wegen Covid 19 behandelt, 20 davon intensivmedizinisch. Freie Kapazitäten seien aber vorhanden.

Hilfe für Tschechien?

Eine Online-Petition in benachbarten tschechischen Regionen fordert die tschechische Regierung dazu auf, dass tschechische Patienten auch in Deutschland behandelt werden sollen. Tschechien lässt das aber derzeit nicht zu, sondern verlegt Patienten aus überfüllten Krankenhäusern im Grenzraum zu Bayern in andere Landesteile. Rein organisatorisch wäre eine Verlegung über die Grenze unbürokratisch und zügig möglich, seit es 2014 ein Rettungsabkommen zwischen Bayern und Tschechien gibt.